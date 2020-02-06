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Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве

06 февраля 2020 07:45
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Новости Беларуси. Национальный академический театр имени Янки Купалы расширяет географию гастролей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве -1

Так, договорились о сотрудничестве со старейшим профессиональным театром Латвии – Даугавпилским. Соответсвующее соглашение подписали в Минске. Речь идет прежде всего о культурном взаимодействии. В частности, это касается гастролей. И, что немаловажно, обмена опытом, реализации и развития совместных проектов, участия в фестивалях и конкурсах. Люди творчества будут знакомиться с традициями наших стран и делать их ближе к зрителям.

Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве -4

Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве -6

Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве -8

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Янки Купалы:
Для нас вельмі важна ў 100-гадовы юбілей Купалаўскага тэатра прадставіць яго па-за межамі Беларусі. Фактычна, дзякуючы тым планам, якія мы маем з нашымі партнёрамі з усіх суседніх краін вакол Беларусі, мы ствараем пояс добрасуседства.

Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве -11

Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве -13

Олег Шапошников, директор Даугавпилского театра (Латвия):
Нет такого театра на земле, актёры которого не радовались бы возможностям контактов. Особенно, если они международные, когда это контакты на таком высоком уровне.

Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве -16

Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве -18

Сейчас Купаловский театр сотрудничает с десятками стран мира. В целом, только за прошлый год купаловцы поставили больше 400 спектаклей как внутри, так и далеко за пределами страны.

Купаловский и Даугавпилский театры подписали договор о сотрудничестве -21

# Театр # Культура # Павел Латушко # Олег Шапошников # Фотофакт

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