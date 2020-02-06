В Минске 6 февраля стартует международный симпозиум «Писатель и время»

Новости Беларуси. Международный симпозиум «Писатель и время» стартует в рамках XXVII международной книжной выставки-ярмарки. Форум торжественно открылся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 февраля на культурный диалог соберутся прозаики, поэты, публицисты, переводчики из почти трех десятков стран. Ряд интересных презентаций ожидается у белорусского стенда. Почетный гость форума, Россия, в свою очередь, тоже представит книжные новинки. Известные авторы пообщаются с поклонниками и проведут автограф-сессии. Обещает удивить и центральный экспонент вернисажа – США.