Что ели князья? Ученики Сейловичской школы воссоздали кулинарную книгу Радзивиллов и попробовали блюда на вкус

Новости Беларуси. Рецепты со вкусом прошлого. Учащиеся Сейловичского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа восстановили книгу рецептов Радзивиллов, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.

Вместе с учительницей дети провели настоящее исследование на эту тематику. Теперь у них в сборнике только сладких блюд насчитывается около 40.