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Что ели князья? Ученики Сейловичской школы воссоздали кулинарную книгу Радзивиллов и попробовали блюда на вкус

05 февраля 2020 16:14
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Новости Беларуси. Рецепты со вкусом прошлого. Учащиеся Сейловичского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа восстановили книгу рецептов Радзивиллов, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.

Что ели князья? Ученики Сейловичской школы воссоздали кулинарную книгу Радзивиллов и попробовали блюда на вкус-1

Что ели князья? Ученики Сейловичской школы воссоздали кулинарную книгу Радзивиллов и попробовали блюда на вкус-3

Вместе с учительницей дети провели настоящее исследование на эту тематику. Теперь у них в сборнике только сладких блюд насчитывается около 40.

Что ели князья? Ученики Сейловичской школы воссоздали кулинарную книгу Радзивиллов и попробовали блюда на вкус-6

Уникальные угощения попробовала и Анастасия Кончиц.

# Еда # Культура # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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