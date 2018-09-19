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Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей?

19 сентября 2018 07:36
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Экскурсия по системам безопасности знаменитого музея начинается уже в фойе. Ещё на старте выяснили – противопожарная установка фиксирует любой вид дыма. Здесь же над проходом к экспозициям установлен огромный щит.

Он-то и стоит на страже исторического наследия.

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей? -1

Виталий Супрун, заведующий административно-хозяйственным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Включается голосовое оповещение. Если очаг пожара находится в холле, штора автоматически опускается и отсекает подачу кислорода для дальнейшего возгорания очага.

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей? -4

Отправляемся в легендарные залы. Раритеты, медали и артефакты – казалось бы, от ненужных движений посетителей их защищает только стекло. Но так ли это, на самом деле?

Виталий Супрун:
В каждой витрине расположены датчики.

Датчик на объём и на открытие.

Если вы посмотрите, их, вообще, не видно. Но сигнал проходит сразу на пост милиции, а там, где хранятся оружие и ордена, то сразу на пост департамента охраны.

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей? -7

Техника реагирует на малейшее движение тела, от которого исходит инфракрасное излучение. А значит, тактильный контакт исключён.

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей? -10

В каждом зале музея – минимум 2 системы видеонаблюдения.

Обзорная – снимает всё помещение сразу, а направленная в деталях покажет экспонат. А кто наблюдает за людьми, которые пришли посмотреть экспозицию?

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей? -13

Виталий Супрун:
Все передвижения по музею ограничены системой контроля доступа. Она индивидуального порядка и все прохождения фиксируются в базе данных.

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей? -16

Именно здесь уместились все 26 систем жизнеобеспечения музея. Специалисты следят за климат-контролем, управляют светом, пожарной, охранной системами и даже отоплением.

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей? -19

На этом мониторе 24 часа в сутки – пёстрая смесь истории и современности.

Увидеть можно любой уголок здания.

Ну или почти. Всё же, по-настоящему, закулисная жизнь музея скрыта от любых камер. Залы музея вместили только главную коллекцию. Огромное количество экспонатов годами остаётся в тени фондохранилищ, которые никогда не попадут в объектив.

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей? -22

Светлана Потупчик, главный хранитель фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Мы сейчас на 2-м этаже административной части музея, где находятся основные фондохранилища. Вот одно из них, мы, к сожалению, зайти не можем, потому что, по внутренней инструкции безопасности, вход разрешён только хранителям коллекции.

Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей? -25

Всего таких дверей 13.

На, без малого, тысяче квадратных метров – 30 собраний ценных вещей.

Переживать за их безопасность не приходится, а, значит, остаётся надеяться, что когда-нибудь эти раритеты мы сможем увидеть.

# Музей # Культура # Виталий Супрун # Светлана Потупчик # Фотофакт # Музеи

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