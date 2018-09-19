Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей?

Экскурсия по системам безопасности знаменитого музея начинается уже в фойе. Ещё на старте выяснили – противопожарная установка фиксирует любой вид дыма. Здесь же над проходом к экспозициям установлен огромный щит.

Виталий Супрун, заведующий административно-хозяйственным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: Включается голосовое оповещение. Если очаг пожара находится в холле, штора автоматически опускается и отсекает подачу кислорода для дальнейшего возгорания очага.

Отправляемся в легендарные залы. Раритеты, медали и артефакты – казалось бы, от ненужных движений посетителей их защищает только стекло. Но так ли это, на самом деле?

Виталий Супрун:

В каждой витрине расположены датчики.

Датчик на объём и на открытие.

Если вы посмотрите, их, вообще, не видно. Но сигнал проходит сразу на пост милиции, а там, где хранятся оружие и ордена, то сразу на пост департамента охраны.