Секреты музея истории ВОВ: за что отвечают невидимые датчики в стеллажах и щиты у дверей?
Экскурсия по системам безопасности знаменитого музея начинается уже в фойе. Ещё на старте выяснили – противопожарная установка фиксирует любой вид дыма. Здесь же над проходом к экспозициям установлен огромный щит.
Он-то и стоит на страже исторического наследия.
Виталий Супрун, заведующий административно-хозяйственным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Включается голосовое оповещение. Если очаг пожара находится в холле, штора автоматически опускается и отсекает подачу кислорода для дальнейшего возгорания очага.
Отправляемся в легендарные залы. Раритеты, медали и артефакты – казалось бы, от ненужных движений посетителей их защищает только стекло. Но так ли это, на самом деле?
Виталий Супрун:
В каждой витрине расположены датчики.
Датчик на объём и на открытие.
Если вы посмотрите, их, вообще, не видно. Но сигнал проходит сразу на пост милиции, а там, где хранятся оружие и ордена, то сразу на пост департамента охраны.
Техника реагирует на малейшее движение тела, от которого исходит инфракрасное излучение. А значит, тактильный контакт исключён.
В каждом зале музея – минимум 2 системы видеонаблюдения.
Обзорная – снимает всё помещение сразу, а направленная – в деталях покажет экспонат. А кто наблюдает за людьми, которые пришли посмотреть экспозицию?
Виталий Супрун:
Все передвижения по музею ограничены системой контроля доступа. Она индивидуального порядка и все прохождения фиксируются в базе данных.
Именно здесь уместились все 26 систем жизнеобеспечения музея. Специалисты следят за климат-контролем, управляют светом, пожарной, охранной системами и даже отоплением.
На этом мониторе 24 часа в сутки – пёстрая смесь истории и современности.
Увидеть можно любой уголок здания.
Ну или почти. Всё же, по-настоящему, закулисная жизнь музея скрыта от любых камер. Залы музея вместили только главную коллекцию. Огромное количество экспонатов годами остаётся в тени фондохранилищ, которые никогда не попадут в объектив.
Светлана Потупчик, главный хранитель фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Мы сейчас на 2-м этаже административной части музея, где находятся основные фондохранилища. Вот одно из них, мы, к сожалению, зайти не можем, потому что, по внутренней инструкции безопасности, вход разрешён только хранителям коллекции.
Всего таких дверей 13.
На, без малого, тысяче квадратных метров – 30 собраний ценных вещей.
Переживать за их безопасность не приходится, а, значит, остаётся надеяться, что когда-нибудь эти раритеты мы сможем увидеть.