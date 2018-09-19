Искусство, которое объединяет. В столице проходит выставка «Минск-Москва. Живопись дружбы»

Новости Беларуси. Именитые художники двух столиц объединили свои работы в одну выставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобный формат позволяет мастерам кисти представить современное искусство своих городов. Более того, с некоторыми художниками можно будет познакомиться лично. Для гостей выставки в течение недели пройдут творческие встречи и мастер-классы.

Виктория Аскеро-Дубовик, куратор выставки «Минск-Москва. Живопись дружбы»:

В чем интерес такого проекта? В том, что мы видим насколько сформировано искусство обеих стран с точки зрения актуальности.

Вера Лагутенкова, художник, заместитель генерального директора «РОСИЗО» (Россия):

Это исследовательский проект, который позволяет узнать: какой он, эгрегор места Минска, какой он, гений места Москвы. В чем состоит этот пульсирующий нерв искусства.