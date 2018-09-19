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Искусство, которое объединяет. В столице проходит выставка «Минск-Москва. Живопись дружбы»

19 сентября 2018 07:34
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Новости Беларуси. Именитые художники двух столиц объединили свои работы в одну выставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Искусство, которое объединяет. В столице проходит выставка «Минск-Москва. Живопись дружбы»-1

Подобный формат позволяет мастерам кисти представить современное искусство своих городов. Более того, с некоторыми художниками можно будет познакомиться лично. Для гостей выставки в течение недели пройдут творческие встречи и мастер-классы.

Искусство, которое объединяет. В столице проходит выставка «Минск-Москва. Живопись дружбы»-4

Виктория Аскеро-Дубовик, куратор выставки «Минск-Москва. Живопись дружбы»:
В чем интерес такого проекта? В том, что мы видим насколько сформировано искусство обеих стран с точки зрения актуальности.

Искусство, которое объединяет. В столице проходит выставка «Минск-Москва. Живопись дружбы»-7

Вера Лагутенкова, художник, заместитель генерального директора «РОСИЗО» (Россия):
Это исследовательский проект, который позволяет узнать: какой он, эгрегор места Минска, какой он, гений места Москвы. В чем состоит этот пульсирующий нерв искусства.

Искусство, которое объединяет. В столице проходит выставка «Минск-Москва. Живопись дружбы»-10

Выставка развернется на трех минских площадках: в «Доме Москвы», в галерее «Университета культуры» и в Музее истории театральной и музыкальной культуры.

# Выставки в Минске # Культура # Виктория Аскеро-Дубовик # Вера Лагутенкова # Фотофакт

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