«Фестиваль известен сегодня в Западной Европе и не только»: директор «Тэатральнага куфара»

Новости Беларуси. «Тэатральны куфар» – снова в Минске. XV сезон международного фестиваля открылся в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Тэатральны куфар» – снова в Минске. XV сезон международного фестиваля открылся в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стартовала театральная декада с фотовыставки. На архивных снимках – история, размах и география культурного проекта. Тематику подхватил театральный перфоманс в исполнении столичных актеров. А после участники – режиссеры, преподаватели – приступили к обсуждению проблем и перспектив студенческих театров за круглым столом.
Основные действа юбилейного сезона развернутся на сценах Минска уже в ближайшие дни. Откроет театральную афишу спектакль по мотивам романа Владимира Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». Всего же зрителя ожидают 22 постановки, в которых задействованы более 250 артистов из 12 стран. Дебютантом фестиваля станет Узбекистан.
Екатерина Солодуха, директор международного фестиваля «Тэатральны куфар»:
Можно с уверенностью сказать, что фестиваль известен сегодня в Западной Европе. И не только в Европе, известен во всем мире. Мы можем судить по тому количеству заявок, которые мы ежегодно получаем. Каждый раз это новые театры. И мы видим, что одни театры рассказывают другим.
В прошлом году к нам приехал Чили, в этом году мы получили пять заявок из Чили. Это приятно, это значит, что театрам здесь нравится, они рассказывают своим коллегам.
«Тэатральны куфар» – один из самых масштабных культурных проектов БГУ. За 15 лет международный фестиваль собрал более 150 театров из 65 стран. Лучших по традиции определяют зрители и жюри. Напоминаем: в 2017 году гран-при фестиваля досталось коллективу из Болгарии. Награды был удостоен спектакль «Ромео и Джульетта».