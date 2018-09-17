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«Фестиваль известен сегодня в Западной Европе и не только»: директор «Тэатральнага куфара»

17 сентября 2018 15:45
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Новости Беларуси. «Тэатральны куфар» – снова в Минске. XV сезон международного фестиваля открылся в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фестиваль известен сегодня в Западной Европе и не только»: директор «Тэатральнага куфара»-1

Стартовала театральная декада с фотовыставки. На архивных снимках – история, размах и география культурного проекта. Тематику подхватил театральный перфоманс в исполнении столичных актеров. А после участники – режиссеры, преподаватели – приступили к обсуждению проблем и перспектив студенческих театров за круглым столом.

«Фестиваль известен сегодня в Западной Европе и не только»: директор «Тэатральнага куфара»-4

Основные действа юбилейного сезона развернутся на сценах Минска уже в ближайшие дни. Откроет театральную афишу спектакль по мотивам романа Владимира Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». Всего же зрителя ожидают 22 постановки, в которых задействованы более 250 артистов из 12 стран. Дебютантом фестиваля станет Узбекистан.

«Фестиваль известен сегодня в Западной Европе и не только»: директор «Тэатральнага куфара»-7

Екатерина Солодуха, директор международного фестиваля «Тэатральны куфар»:
Можно с уверенностью сказать, что фестиваль известен сегодня в Западной Европе. И не только в Европе, известен во всем мире. Мы можем судить по тому количеству заявок, которые мы ежегодно получаем. Каждый раз это новые театры. И мы видим, что одни театры рассказывают другим.

«Фестиваль известен сегодня в Западной Европе и не только»: директор «Тэатральнага куфара»-10

В прошлом году к нам приехал Чили, в этом году мы получили пять заявок из Чили. Это приятно, это значит, что театрам здесь нравится, они рассказывают своим коллегам.

«Фестиваль известен сегодня в Западной Европе и не только»: директор «Тэатральнага куфара»-13

«Тэатральны куфар» – один из самых масштабных культурных проектов БГУ. За 15 лет международный фестиваль собрал более 150 театров из 65 стран. Лучших по традиции определяют зрители и жюри. Напоминаем: в 2017 году гран-при фестиваля досталось коллективу из Болгарии. Награды был удостоен спектакль «Ромео и Джульетта».

# Театр # Культура # Екатерина Солодуха # Фотофакт

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