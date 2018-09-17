«Фестиваль известен сегодня в Западной Европе и не только»: директор «Тэатральнага куфара»

Новости Беларуси. «Тэатральны куфар» – снова в Минске. XV сезон международного фестиваля открылся в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала театральная декада с фотовыставки. На архивных снимках – история, размах и география культурного проекта. Тематику подхватил театральный перфоманс в исполнении столичных актеров. А после участники – режиссеры, преподаватели – приступили к обсуждению проблем и перспектив студенческих театров за круглым столом.

Основные действа юбилейного сезона развернутся на сценах Минска уже в ближайшие дни. Откроет театральную афишу спектакль по мотивам романа Владимира Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». Всего же зрителя ожидают 22 постановки, в которых задействованы более 250 артистов из 12 стран. Дебютантом фестиваля станет Узбекистан.

Екатерина Солодуха, директор международного фестиваля «Тэатральны куфар»:

Можно с уверенностью сказать, что фестиваль известен сегодня в Западной Европе. И не только в Европе, известен во всем мире. Мы можем судить по тому количеству заявок, которые мы ежегодно получаем. Каждый раз это новые театры. И мы видим, что одни театры рассказывают другим.

В прошлом году к нам приехал Чили, в этом году мы получили пять заявок из Чили. Это приятно, это значит, что театрам здесь нравится, они рассказывают своим коллегам.