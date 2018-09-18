«Мы можем у вас поучиться прикладному творчеству». Делегация из Латвии посетила Несвиж: чем впечатлились гости
Новости Беларуси. Культура как основа для диалога и дружбы народов. Делегация из Латвии посетила Несвиж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Более ста литовских артистов и бизнесменов показали белорусам, что и они умеют отдыхать и создавать красоту. Во главе делегации – Вия Кершус, глава литовского города Ауце.
Вия Кершус, председатель Думы Ауцлавского края (Латвия):
Мы можем у вас поучиться прикладному творчеству. Это что-то уникальное. Мы тоже стараемся, но у нас это немножко по-другому.
Мы тщательно готовились целый год и решили, что надо ехать на ответный визит.
Геннадий Соловей, председатель Несвижского райисполкома:
Наши народы практически живут недалеко друг от друга. Конечно, есть немного языковый барьер, но мы общаемся нормально и есть для этого возможность – общаться.
Двухдневный визит в Несвиж стал своеобразным культурным ответом белорусам. В 2017 году в Латвию ездила белорусский делегация мастеров творчества. Как заявили участники форума, это не последняя встреча и культурные связи европейских стран обязательно будут только укрепляться.