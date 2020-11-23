«Сейчас ещё преподаю». Нина Шарубина о любимой профессии

Новости Беларуси. Говорят, что работники культуры не могут похвастаться зарплатой, поэтому часто начинают заниматься другим делом. Обсудили это с гостьей программы «В людях» Ниной Шарубиной, народной артисткой Беларуси.
Новости Беларуси. Говорят, что работники культуры не могут похвастаться зарплатой, поэтому часто начинают заниматься другим делом. Обсудили это с гостьей программы «В людях» Ниной Шарубиной, народной артисткой Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Люди культуры вряд ли могут похвастаться большими заработными платами. Но тем не менее, не глядя на небольшие гонорары, не предают искусство. А в вашей жизни был такой момент, когда вы раздумывали, чтобы что-то поменять и уйти куда-то в бизнес?
Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:
Нет. Вот сейчас (я же не собираюсь до 100 лет петь) может быть, хотя я сейчас преподаю. При желании могу увеличить нагрузку преподавателя, но никогда мысли такой не возникало. Никогда. Говорю, не кривя душой. Я не представляю другой себе профессии, нет.
«Очень омолодилась публика». Нина Шарубина о зрителях Большого театра Беларуси – подробнее здесь.