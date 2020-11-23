«Сейчас ещё преподаю». Нина Шарубина о любимой профессии

Новости Беларуси. Говорят, что работники культуры не могут похвастаться зарплатой, поэтому часто начинают заниматься другим делом. Обсудили это с гостьей программы «В людях» Ниной Шарубиной, народной артисткой Беларуси.

Вадим Щеглов, ведущий:

Люди культуры вряд ли могут похвастаться большими заработными платами. Но тем не менее, не глядя на небольшие гонорары, не предают искусство. А в вашей жизни был такой момент, когда вы раздумывали, чтобы что-то поменять и уйти куда-то в бизнес?