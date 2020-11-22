«Со стороны коллег подлости не было». Нина Шарубина о театральном коллективе

Новости Беларуси. Об атмосфере в театре и отношениях с коллегами рассказала гостья программы «В людях» Нина Шарубина, народная артистка Беларуси. Вадим Щеглов, ведущий:

Говоря о самом театре, артисты театра друг другу кто: друзья, коллеги или все-таки конкуренты?

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:

Знаете, я считаю, в любом деле здоровая конкуренция существует. У нас тоже. Мне часто задавали вопрос, но в последнее время, к счастью, уже не задают: «Правда ли, что театр, коллектив – клубок целующихся змей?» Я как представила, боюсь этих существ. Я говорю: «Что за ерунду вы говорите? Какие змеи? Какие клубки?» Вадим Щеглов:

А в вашей жизни имела место подлость коллег по сцене?

Нина Шарубина:

Нет, подлость, я считаю, – это говорить в глаза одно, а за глаза другое. Или предать, подставить тебя, ерунду какую-то наговорить. Именно со стороны коллег – нет. Вадим Щеглов:

Я ведь не знаю, как у вас раздают роли в театре, партии кому какие отдают. Ты заходишь в кабинет художественного руководителя и говоришь: «Вот я такой талантливый и незаменимый, это должен делать я»?