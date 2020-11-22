«Со стороны коллег подлости не было». Нина Шарубина о театральном коллективе
Новости Беларуси. Об атмосфере в театре и отношениях с коллегами рассказала гостья программы «В людях» Нина Шарубина, народная артистка Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Говоря о самом театре, артисты театра друг другу кто: друзья, коллеги или все-таки конкуренты?
Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:
Знаете, я считаю, в любом деле здоровая конкуренция существует. У нас тоже. Мне часто задавали вопрос, но в последнее время, к счастью, уже не задают: «Правда ли, что театр, коллектив – клубок целующихся змей?» Я как представила, боюсь этих существ. Я говорю: «Что за ерунду вы говорите? Какие змеи? Какие клубки?»
Вадим Щеглов:
А в вашей жизни имела место подлость коллег по сцене?
Нина Шарубина:
Нет, подлость, я считаю, – это говорить в глаза одно, а за глаза другое. Или предать, подставить тебя, ерунду какую-то наговорить. Именно со стороны коллег – нет.
Вадим Щеглов:
Я ведь не знаю, как у вас раздают роли в театре, партии кому какие отдают. Ты заходишь в кабинет художественного руководителя и говоришь: «Вот я такой талантливый и незаменимый, это должен делать я»?
Нина Шарубина:
Это решается в первую очередь постановщиками, музыкальным руководителем и режиссером. У нас всегда дирижер-постановщик и очередные пару дирижеров, может быть, еще те, которые ведут этот же спектакль. Какие-то бывают… Порой, да, певица может зайти, ничего здесь страшного нет, задать вопрос художественному руководителю, дирижеру в первую очередь: «А почему я не стою на Ярославну?» Дирижер высказывает свою точку зрения. То есть это очень рабочие моменты, конечно.
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