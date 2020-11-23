«Очень омолодилась публика». Какой он: зритель Большого театра?

Новости Беларуси. Какие зрители в Большом театре? Об этом рассказала гостья программы «В людях» Нина Шарубина, народная артистка Беларуси. Вадим Щеглов, ведущий:

Опера и балет – это не для всех. Туда ходят ценители этого вида искусства.

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:

Элитное искусство. Вадим Щеглов:

А какой наш белорусский зритель, который посещает Большой? Нина Шарубина:

Хороший зритель. Вадим Щеглов:

Получается, тот, кто ходит в другой театр, не Большой, плохой зритель? Нина Шарубина:

Нет.

Вадим Щеглов:

А какой? Почему Большой? Нина Шарубина:

Вы знаете, я даже когда в качестве зрителя нахожусь в зале, я радуюсь тому, что сейчас у нас уже (не первый год наблюдаю) очень омолодилась публика, очень много молодых людей. И порой приходят в театр в вечерних нарядах. Даже зимой, да. Пары приходят, девушка в вечернем платье, переобувает обязательно туфли. Вадим Щеглов:

Мужчина в смокинге.