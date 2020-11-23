«Очень омолодилась публика». Какой он: зритель Большого театра?

Новости Беларуси. Какие зрители в Большом театре? Об этом рассказала гостья программы «В людях» Нина Шарубина, народная артистка Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Опера и балет – это не для всех. Туда ходят ценители этого вида искусства.
Новости Беларуси. Какие зрители в Большом театре? Об этом рассказала гостья программы «В людях» Нина Шарубина, народная артистка Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Опера и балет – это не для всех. Туда ходят ценители этого вида искусства.
Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:
Элитное искусство.
Вадим Щеглов:
А какой наш белорусский зритель, который посещает Большой?
Нина Шарубина:
Хороший зритель.
Вадим Щеглов:
Получается, тот, кто ходит в другой театр, не Большой, плохой зритель?
Нина Шарубина:
Нет.
Вадим Щеглов:
А какой? Почему Большой?
Нина Шарубина:
Вы знаете, я даже когда в качестве зрителя нахожусь в зале, я радуюсь тому, что сейчас у нас уже (не первый год наблюдаю) очень омолодилась публика, очень много молодых людей. И порой приходят в театр в вечерних нарядах. Даже зимой, да. Пары приходят, девушка в вечернем платье, переобувает обязательно туфли.
Вадим Щеглов:
Мужчина в смокинге.
Нина Шарубина:
Да, это очень приятно. Очень много иностранцев. Я считаю, что вообще, даже если заходишь в театр, в фойе, то у тебя уже праздник в душе. Просто храм искусства даже визуально. Это здорово. У нас не как за границей. Ты купил на балкон, шестой ярус, а будет пустой партер, но тебя не пустят. У нас нет. Если есть свободные места в партере, то, пожалуйста, перебирайся из балкона в партер и так далее.
«Сейчас еще преподаю». Нина Шарубина о любимой профессии – подробнее здесь.