Прямой эфир

«Очень омолодилась публика». Какой он: зритель Большого театра?

23 ноября 2020 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какие зрители в Большом театре? Об этом рассказала гостья программы «В людях» Нина Шарубина, народная артистка Беларуси.

Вадим Щеглов, ведущий:
Опера и балет – это не для всех. Туда ходят ценители этого вида искусства.

«Очень омолодилась публика». Какой он: зритель Большого театра?-1

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:
Элитное искусство.

Вадим Щеглов:
А какой наш белорусский зритель, который посещает Большой?

Нина Шарубина:
Хороший зритель.

Вадим Щеглов:
Получается, тот, кто ходит в другой театр, не Большой, плохой зритель?

Нина Шарубина:
Нет.

«Очень омолодилась публика». Какой он: зритель Большого театра?-4

Вадим Щеглов:
А какой? Почему Большой?

Нина Шарубина:
Вы знаете, я даже когда в качестве зрителя нахожусь в зале, я радуюсь тому, что сейчас у нас уже (не первый год наблюдаю) очень омолодилась публика, очень много молодых людей. И порой приходят в театр в вечерних нарядах. Даже зимой, да. Пары приходят, девушка в вечернем платье, переобувает обязательно туфли.

Вадим Щеглов:
Мужчина в смокинге.

«Очень омолодилась публика». Какой он: зритель Большого театра?-7

Нина Шарубина:
Да, это очень приятно. Очень много иностранцев. Я считаю, что вообще, даже если заходишь в театр, в фойе, то у тебя уже праздник в душе. Просто храм искусства даже визуально. Это здорово. У нас не как за границей. Ты купил на балкон, шестой ярус, а будет пустой партер, но тебя не пустят. У нас нет. Если есть свободные места в партере, то, пожалуйста, перебирайся из балкона в партер и так далее.

«Сейчас еще преподаю». Нина Шарубина о любимой профессии – подробнее здесь

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Нина Шарубина # Вадим Щеглов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не возьмут девочку, но возьмут парня с голосом». Какие голоса считаются самыми редкими?
22 ноября 2020 18:17

«Не возьмут девочку, но возьмут парня с голосом». Какие голоса считаются самыми редкими?

«Со стороны коллег подлости не было». Нина Шарубина о театральном коллективе
22 ноября 2020 18:15

«Со стороны коллег подлости не было». Нина Шарубина о театральном коллективе

Спустя 30 лет снова в репертуаре. Как прошла премьера легендарного «Фауста» в Большом театре?
21 ноября 2020 17:27

Спустя 30 лет снова в репертуаре. Как прошла премьера легендарного «Фауста» в Большом театре?