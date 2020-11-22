«Не возьмут девочку, но возьмут парня с голосом». Какие голоса считаются самыми редкими?

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:

Я вам хочу сказать, что это было во все времена. Потому что прежде я уже говорила, что поступала в Москву, всегда мужчин, мужские голоса, особенно басы, шли первым номером.

Вадим Щеглов:

Это такая редкость?

Нина Шарубина:

Это редкость. Плюс мужчины реже идут в нашу профессию, нежели женщины. Вот такой момент. На хоровое дирижирование – та же история. Они не возьмут лучше девочку, которая на пять голов лучше по подготовке, по теоретическим знаниям, но они возьмут парня с голосом.