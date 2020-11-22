«Не возьмут девочку, но возьмут парня с голосом». Какие голоса считаются самыми редкими?

Новости Беларуси. О самых редких голосах рассказала гостья программы «В людях» Нина Шарубина, народная артистка Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Давайте о голосе. Вот ректор академии музыки Дулова призналась, что мужской бас они берут без экзаменов.
Новости Беларуси. О самых редких голосах рассказала гостья программы «В людях» Нина Шарубина, народная артистка Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Давайте о голосе. Вот ректор академии музыки Дулова призналась, что мужской бас они берут без экзаменов.
Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:
Я вам хочу сказать, что это было во все времена. Потому что прежде я уже говорила, что поступала в Москву, всегда мужчин, мужские голоса, особенно басы, шли первым номером.
Вадим Щеглов:
Это такая редкость?
Нина Шарубина:
Это редкость. Плюс мужчины реже идут в нашу профессию, нежели женщины. Вот такой момент. На хоровое дирижирование – та же история. Они не возьмут лучше девочку, которая на пять голов лучше по подготовке, по теоретическим знаниям, но они возьмут парня с голосом.
Вадим Щеглов:
А в женских партиях какой голос редкий?
Нина Шарубина:
Драматическое сопрано – это редкий голос. В одном из своих интервью великая певица Мария Гулегина... Я считаю, что она одна из немногих певиц мира, которая обладает настоящим драматическим сопрано. То есть без всяких химий: прикрыть, затемнить голос. У нее настоящее драматическое сопрано. Она в одном из интервью сказала, что драматическое сопрано – это очень редкий голос, нас нельзя отстреливать. Я дословно передаю ее слова. Вот это очень редкий голос.
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