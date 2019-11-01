«Считалось, что если женщина прикоснётся, они потускнеют». Легенды и факты о слуцких поясах

В Несвижском замке находилась самая богатая коллекция легендарных слуцких поясов. После национализации комплекса в 1939 году их передали в Белорусскую государственную картинную галерею.
В Несвижском замке находилась самая богатая коллекция легендарных слуцких поясов. После национализации комплекса в 1939 году их передали в Белорусскую государственную картинную галерею.
Но во время Великой Отечественной войны исчезли и не найдены по сей день. В музеях Беларуси осталось только около десятка поясов, а также их фрагменты, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
В нашем музее только 2 фрагмента слуцких поясов. Этот – более ценный фрагмент. Он выполнен на Слуцкой мануфактуре в 1770-80-ых годах, о чем свидетельствует метка на уголках пояса.
Полагают, что всего в мире поясов – около тысячи. Больше всего – в Польше и России. Оттуда их к нам часто привозят на выставки. Но хочется иметь раритеты и в белорусских музеях. Рассматривают варианты обмена экспонатами с российскими галереями, покупки у коллекционеров.
О стоимости данные разные. Так, Слуцкий краеведческий музей приобрел у частного лица пояс за 90 тысяч долларов. Ткали пояса не только в нашей стране, но именно белорусские ценили более прочих за наивысшее качество. В XVIII веке «под Слуцк» пытались работать мануфактуры Кракова, Вены.
Владельцами первых мануфактур, на которых изготавливали шёлковые пояса для богатых людей того времени, были князья Радзивиллы. Но по-настоящему знаменитыми эти предприятия сделали обычные люди – мастера, ткачи и художники, которые на них работали. Ведь что в XVIII веке, что сейчас – кадры решают всё.
Ведь ткали пояса по сложнейшей технологии вручную. За год два мастера успевали сделать только 6 штук. Причём, занимались ткачеством исключительно мужчины. Считалось, что если женщина прикоснётся к поясам, они потускнеют!
Старинной мануфактуры, конечно, давно уже не существует. Ныне слуцкие пояса изготавливают на современнейшем предприятии. И ткачеством здесь занимаются исключительно женщины.
Теперь за всё отвечают не руки, а компьютеры: в программу заложены все параметры, ткач лишь контролирует процесс. К слову, аналогов этому оборудованию в мире не существует: создано на белорусском предприятии специально для слуцкой фабрики.
Производство пояса, по-прежнему, трудоёмкий процесс – по 60 часов на один уходит. Вот и стартует стоимость от 35 миллионов рублей.
Впрочем, любой может если уж не себя в пояс одеть, то свой телефон в чехол со знаменитым орнаментом – теперь выпускают и такую продукцию.
Саму же уникальную технологию возродили в 2012 году – для этого разрабатывали государственную программу. Самая первая копия пояса хранится во Дворце Независимости нашей страны.
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Слуцкі пояс для нас – гэта нацыянальны брэнд, наша нацыянальная ідэя, на якой мы гаворым, што беларуская нацыя – таленавітая нацыя. Слуцкі пояс – гэта сведчанне росквіту Беларусі і таленту нашых майстроў.