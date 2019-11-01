«Считалось, что если женщина прикоснётся, они потускнеют». Легенды и факты о слуцких поясах

В Несвижском замке находилась самая богатая коллекция легендарных слуцких поясов. После национализации комплекса в 1939 году их передали в Белорусскую государственную картинную галерею.

Но во время Великой Отечественной войны исчезли и не найдены по сей день. В музеях Беларуси осталось только около десятка поясов, а также их фрагменты, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Елена Карпенко, заведующая отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь: В нашем музее только 2 фрагмента слуцких поясов. Этот – более ценный фрагмент. Он выполнен на Слуцкой мануфактуре в 1770-80-ых годах, о чем свидетельствует метка на уголках пояса.

Полагают, что всего в мире поясов – около тысячи. Больше всего – в Польше и России. Оттуда их к нам часто привозят на выставки. Но хочется иметь раритеты и в белорусских музеях. Рассматривают варианты обмена экспонатами с российскими галереями, покупки у коллекционеров.

О стоимости данные разные. Так, Слуцкий краеведческий музей приобрел у частного лица пояс за 90 тысяч долларов. Ткали пояса не только в нашей стране, но именно белорусские ценили более прочих за наивысшее качество. В XVIII веке «под Слуцк» пытались работать мануфактуры Кракова, Вены.

Владельцами первых мануфактур, на которых изготавливали шёлковые пояса для богатых людей того времени, были князья Радзивиллы. Но по-настоящему знаменитыми эти предприятия сделали обычные люди – мастера, ткачи и художники, которые на них работали. Ведь что в XVIII веке, что сейчас – кадры решают всё.