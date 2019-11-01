«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м

Новости Беларуси. Могилев погрузился в атмосферу «Золотого шлягера». На вечер запланировано торжественное открытие Международного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участникам и гостям приветствие направил Президент Беларуси.

Прежде всего это концерты, где мы можем посмотреть любимых артистов, послушать любимые песни. И просто отдохнуть.

Мы выросли на этих песнях. Потому приятно будет послушать и новых исполнителей, новые аранжировки.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Мне нравится, что мы сохранили этот фестиваль в стенах Дворца культуры области. Сегодня он обновлен технически, соответствует самым высоким райдерам. Мы сможем создать комфорт и уют как для самих артистов, так и для зрителей, в плане акустики, визуальных образов.

Впервые за историю проведения музыкального фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве доля заработанных на нем средств превысила бюджетные вложения. Программу нынешнего сезона составляли с учетом запросов зрителей. И не прогадали – к началу фестиваля все билеты были проданы.