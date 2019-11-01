Прямой эфир

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м

01 ноября 2019 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Могилев погрузился в атмосферу «Золотого шлягера». На вечер запланировано торжественное открытие Международного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участникам и гостям приветствие направил Президент Беларуси.

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м-1

На сцену Дворца культуры области выйдут известные исполнители – Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Искуи Абалян, а также российские гости Екатерина Шаврина, Татьяна Буланова, Игорь Саруханов, Сосо Павлиашвили.

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м-4

Прежде всего это концерты, где мы можем посмотреть любимых артистов, послушать любимые песни. И просто отдохнуть.

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м-7

Мы выросли на этих песнях. Потому приятно будет послушать и новых исполнителей, новые аранжировки.

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м-10

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м-12

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Мне нравится, что мы сохранили этот фестиваль в стенах Дворца культуры области. Сегодня он обновлен технически, соответствует самым высоким райдерам. Мы сможем создать комфорт и уют как для самих артистов, так и для зрителей, в плане акустики, визуальных образов.

Впервые за историю проведения музыкального фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве доля заработанных на нем средств превысила бюджетные вложения. Программу нынешнего сезона составляли с учетом запросов зрителей. И не прогадали – к началу фестиваля все билеты были проданы.

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м-15

«Мы выросли на этих песнях». Какие артисты выступят на фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве в 2019-м-17

# Фестиваль # Культура # Валерий Малашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно
01 ноября 2019 08:15

Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно

Мировое величие Канн. Выставка фотографий звёзд мирового кино и шоу-бизнеса открылась на «Лістападзе-2019»
01 ноября 2019 06:52

Мировое величие Канн. Выставка фотографий звёзд мирового кино и шоу-бизнеса открылась на «Лістападзе-2019»

Показ ленты «Отец» пройдёт сразу после церемонии открытия Международного кинофестиваля «Лістапад»
01 ноября 2019 06:32

Показ ленты «Отец» пройдёт сразу после церемонии открытия Международного кинофестиваля «Лістапад»