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«6 километров ходим от дома до дома и поздравляем всех наших жителей!» Показываем уникальный обряд «Колядные цари»

01 ноября 2019 11:12
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Не утрачен в Беларуси уникальный обряд – «Колядные цари», рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Его проводили ещё в XVIII веке, потом он был надолго забыт и восстановлен только в 1996 году – тогда даже программу приняли по возрождению народных праздников и ремёсел. Теперь национальный обряд внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«6 километров ходим от дома до дома и поздравляем всех наших жителей!» Показываем уникальный обряд «Колядные цари»-1

Для участия отбирают самых рослых и красивых юношей, именно их называют Царями. Молодые люди ходят по улицам и поздравляют односельчан.

«6 километров ходим от дома до дома и поздравляем всех наших жителей!» Показываем уникальный обряд «Колядные цари»-4

Какое расстояние при этом проходят – не задумывались, подсчитали исключительно для нас.

Татьяна Шаура:
Если считать, сколько метров от дома до дома, и помножить на 600 домов, которые есть в нашей деревне – можно высчитать километраж. 2, 3, 4, 5, 6... 6 километров. И так каждый год, каждую зиму 13 января ходим от дома до дома и поздравляем всех наших жителей! 

«6 километров ходим от дома до дома и поздравляем всех наших жителей!» Показываем уникальный обряд «Колядные цари»-7

# Традиции Беларуси # Культура # Татьяна Шаура

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