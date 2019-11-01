«6 километров ходим от дома до дома и поздравляем всех наших жителей!» Показываем уникальный обряд «Колядные цари»

Не утрачен в Беларуси уникальный обряд – «Колядные цари», рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» . Его проводили ещё в XVIII веке, потом он был надолго забыт и восстановлен только в 1996 году – тогда даже программу приняли по возрождению народных праздников и ремёсел. Теперь национальный обряд внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для участия отбирают самых рослых и красивых юношей, именно их называют Царями. Молодые люди ходят по улицам и поздравляют односельчан.

Какое расстояние при этом проходят – не задумывались, подсчитали исключительно для нас.

Татьяна Шаура:

Если считать, сколько метров от дома до дома, и помножить на 600 домов, которые есть в нашей деревне – можно высчитать километраж. 2, 3, 4, 5, 6... 6 километров. И так каждый год, каждую зиму 13 января ходим от дома до дома и поздравляем всех наших жителей!