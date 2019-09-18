Счастливые моменты. Фотовыставка многодетной мамы проходит в Крупках

Кристина Жукова, научный сотрудник Крупской художественной галереи имени Б. В. Аракчеева:

Путь к искусству у Ольги начался с рождением первого ребенка в 2008 году. Как и любая молодая мама, она хотела запечатлеть каждый момент жизни первенца. Ведь фотография может гораздо больше, чем просто запечатлеть момент, с ее помощью действительно можно писать историю.