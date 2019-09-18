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Счастливые моменты. Фотовыставка многодетной мамы проходит в Крупках

18 сентября 2019 19:36
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Новости Беларуси. В Крупской художественной галереи имени Аракчеева открылась фотовыставка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Счастливые моменты. Фотовыставка многодетной мамы проходит в Крупках-1

Экспозиция стала своеобразным семейным альбомом. Через съемки многодетная мама Ольга Левкович рассказывает счастливые семейные истории, наполненные детскими улыбками. На экспозиции представлено более 20 фото.

Счастливые моменты. Фотовыставка многодетной мамы проходит в Крупках-4

Кристина Жукова, научный сотрудник Крупской художественной галереи имени Б. В. Аракчеева:
Путь к искусству у Ольги начался с рождением первого ребенка в 2008 году. Как и любая молодая мама, она хотела запечатлеть каждый момент жизни первенца. Ведь фотография может гораздо больше, чем просто запечатлеть момент, с ее помощью действительно можно писать историю.

Счастливые моменты. Фотовыставка многодетной мамы проходит в Крупках-7

Счастливые моменты. Фотовыставка многодетной мамы проходит в Крупках-9

Насладиться семейными фотокартинами можно будет до конца сентября.

# Выставка # Культура # Кристина Жукова # Фотофакт

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