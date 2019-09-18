Счастливые моменты. Фотовыставка многодетной мамы проходит в Крупках

Новости Беларуси. В Крупской художественной галереи имени Аракчеева открылась фотовыставка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Крупской художественной галереи имени Аракчеева открылась фотовыставка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Экспозиция стала своеобразным семейным альбомом. Через съемки многодетная мама Ольга Левкович рассказывает счастливые семейные истории, наполненные детскими улыбками. На экспозиции представлено более 20 фото.
Кристина Жукова, научный сотрудник Крупской художественной галереи имени Б. В. Аракчеева:
Путь к искусству у Ольги начался с рождением первого ребенка в 2008 году. Как и любая молодая мама, она хотела запечатлеть каждый момент жизни первенца. Ведь фотография может гораздо больше, чем просто запечатлеть момент, с ее помощью действительно можно писать историю.
Насладиться семейными фотокартинами можно будет до конца сентября.