«Нашли прямо в контейнерах, завернутые в пакеты, тряпочки». Как минчане восстанавливают старые книги

Новости Беларуси. Второе дыхание. Не только буккроссинг помогает старым или ненужным книгам обрести новых хозяев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Например, столичное предприятие по сбору макулатуры организовало у себя импровизированную библиотеку. Принести ненужные книги минчане могут лично волонтёрам либо оставить в специальных зелёных контейнерах – их на улицах столицы уже более 400. Далее издания-«подкидыши» передают в школы, больницы, приюты. А особо ценные экземпляры – в музеи.

Денис Торманов, специалист по связям с общественностью предприятия:

Мы находили книги вплоть до XVII века, все их передавали в Национальную библиотеку, в музей. Несколько книг мы нашли прямо в контейнерах, бережно завернутые в пакеты, тряпочки, чтобы они не промокли и не испортились.

Здесь же стартовал волонтёрский проект для пенсионеров. Более 20 человек дарят книгам вторую жизнь. По мере надобности добровольцы собираются вместе – перебирают издания, вытирают с них пыль, переклеивают и омолаживают.

Наталья Хлопкова, руководитель группы волонтёров проекта «Книге – вторую жизнь»:

Ужасно обидно, когда их просто выбрасывают. Молодежь сейчас… даже если очень интересная книжка – им достаточно сказать автора, они его нашли, скачали и читают.