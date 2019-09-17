Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю

Новости Беларуси. Какие тайны хранят школьные музеи? Уникальные экспонаты, фотодокументы и воспоминания, которые только предстоит открыть исследователям. В Беларуси действует почти 1500 школьных музеев, но общего банка данных не существует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая база помогла бы не только историкам-профессионалам совершать новые открытия, но и вывела бы саму музейную работу школьных энтузиастов на новый уровень. О необходимости путеводителя задумался корреспондент Александр Добриян.

Историю Бориса Царикова, ставшего Героем Советского Cоюза в неполные 17 лет, рассказывает далеко не первое поколение юных экскурсоводов. Как и когда он учился в этих стенах, здесь знают с первого класса.

Елизавета Гринько, учащаяся гомельской средней школы № 25 им. Б. Царикова:

Борис Цариков считал, что самое главное – чтобы у нашей страны было будущее, чтобы у нас было мирное небо над головой. Несмотря на то, что Музею Боевой славы этой гомельской школы исполнилось уже 45 лет, экспозиция обновляется регулярно.

Александр Добриян, корреспондент:

Школьный музей – это не просто хранилище исторических редкостей и информации. Это постоянно действующая лаборатория, в работу которой вовлечена вся школа: на стендах – фотографии, сделанные детьми во время краеведческих экспедиций. В экспозиции целая коллекция бронетехники, также созданная руками школьников. Дети сами ищут материалы, монтируют видеоролики, создают презентации, проводят интерактивные экскурсии.

Пока мальчишки строят танки на уроках труда, старшеклассники работают в архивах и монтируют документальные фильмы.

Елена Брегид, учащаяся гомельской средней школы № 25 им. Б. Царикова:

Мы показываем документальные фильмы. И о Борисове Царикове фрагменты есть. Детям интересно не просто на слух, а смотреть. Они так больше запоминают.

Методические материалы, разработанные на базе этого музея, отмечены на национальном уровне.

Светлана Галенко, руководитель Музея Боевой славы гомельской средней школы № 25 им. Б. Царикова:

Я считаю, что музей – это самое главное звено в воспитании патриотизма у подрастающего поколения. Это дает видимые результаты. У нас в школе созданы классы правовой направленности. Вот уже два выпуска было. Очень многие поступили на юридические специальности.

В Беларуси почти 1500 школьных музеев. Помимо очевидной педагогической пользы это еще и настоящий исторический клад, точно оценить который сейчас не может не один профессионал. Узнать, где и какие исторические тайны искать – дело непростое. Единого каталога такой информации пока просто не существует.

Павел Жданович не просто историк, он с нуля создавал один из крупнейших музеев гомельского региона, в том числе и на материалах вот из таких школьных собраний.

Павел Жданович, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если мы говорим о современных подходах в данных вопросах – это техническое переоснащение. Они должны в актуальном формате сегодня использоваться. Очевидно, что это требует вложения определенных средств. Можно сделать перспективный план – 5-летний, 7-летний – и потихоньку внедрять.