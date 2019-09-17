Прямой эфир

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю

17 сентября 2019 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какие тайны хранят школьные музеи? Уникальные экспонаты, фотодокументы и воспоминания, которые только предстоит открыть исследователям. В Беларуси действует почти 1500 школьных музеев, но общего банка данных не существует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-1

Такая база помогла бы не только историкам-профессионалам совершать новые открытия, но и вывела бы саму музейную работу школьных энтузиастов на новый уровень.

О необходимости путеводителя задумался корреспондент Александр Добриян.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-4

Историю Бориса Царикова, ставшего Героем Советского Cоюза в неполные 17 лет, рассказывает далеко не первое поколение юных экскурсоводов. Как и когда он учился в этих стенах, здесь знают с первого класса.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-7

Елизавета Гринько, учащаяся гомельской средней школы № 25 им. Б. Царикова:
Борис Цариков считал, что самое главное – чтобы у нашей страны было будущее, чтобы у нас было мирное небо над головой.

Несмотря на то, что  Музею Боевой славы этой гомельской школы исполнилось уже 45 лет, экспозиция обновляется регулярно.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-10

Александр Добриян, корреспондент:
Школьный музей – это не просто хранилище исторических редкостей и информации. Это постоянно действующая лаборатория, в работу которой вовлечена вся школа: на стендах – фотографии, сделанные детьми во время краеведческих экспедиций. В экспозиции целая коллекция бронетехники, также созданная руками школьников. Дети сами ищут материалы, монтируют видеоролики, создают презентации, проводят интерактивные экскурсии.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-13

Пока мальчишки строят танки на уроках труда, старшеклассники работают в архивах и монтируют документальные фильмы.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-16

Елена Брегид, учащаяся гомельской средней школы № 25 им. Б. Царикова:
Мы показываем документальные фильмы. И о Борисове Царикове фрагменты есть. Детям интересно не просто на слух, а смотреть. Они так больше запоминают.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-19

Методические материалы, разработанные на базе этого музея, отмечены на национальном уровне.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-22

Светлана Галенко, руководитель Музея Боевой славы гомельской средней школы № 25 им. Б. Царикова:
Я считаю, что музей – это самое главное звено в воспитании патриотизма у подрастающего поколения. Это дает видимые результаты. У нас в школе созданы классы правовой направленности. Вот уже два выпуска было. Очень многие  поступили на юридические специальности.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-25

В Беларуси почти 1500 школьных музеев. Помимо очевидной педагогической пользы это еще и настоящий исторический клад, точно оценить который сейчас не может не один профессионал. Узнать, где и какие исторические тайны искать – дело непростое. Единого каталога такой информации пока просто не существует.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-28

Павел Жданович не просто историк, он с нуля создавал один из крупнейших музеев гомельского региона, в том числе и на материалах вот из таких школьных собраний.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-31

Павел Жданович, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если мы говорим о современных подходах в данных вопросах – это техническое переоснащение. Они должны в актуальном формате сегодня использоваться. Очевидно, что это требует вложения определенных средств. Можно сделать перспективный план – 5-летний, 7-летний – и потихоньку внедрять.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-34

Общая стратегия развития школьных музеев поможет систематизировать информацию, а значит, сделать ее доступной для исследователей и любителей истории. Да и банально сохранить экспонаты: сегодня каждая школа вопрос ремонта и оборудования музея решает в меру своих возможностей. И далеко не всегда они достаточны.

Первый шаг в нужном направлении уже сделан. В 2018 году в стране приступили к созданию базы данных. Правда, работа над этим путеводителем по школьным музеям Беларуси пока не завершена.

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю-37

# Музеи # Культура # Елизавета Гринько # Елена Брегид # Светлана Галенко # Павел Жданович # Александр Добриян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября 2019 12:40

Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие

Шоу-программа «Вокруг света»: что ещё посмотреть в новом сезоне в Молодежном театре эстрады
17 сентября 2019 10:21

Шоу-программа «Вокруг света»: что ещё посмотреть в новом сезоне в Молодежном театре эстрады

«Стыдно рассказывать!» Татьяна Мархель: её одевали поросята, она звала папу в дымоход, играла проститутку и лишилась госпремии за хулиганство
17 сентября 2019 08:08

«Стыдно рассказывать!» Татьяна Мархель: её одевали поросята, она звала папу в дымоход, играла проститутку и лишилась госпремии за хулиганство