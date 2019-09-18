Прямой эфир

«ТЕАРТ»-2019. Где что смотреть и какие мастер-классы будут

18 сентября 2019 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лучше постановки со всего мира, самые именитые актеры и режиссеры. 20 сентября в Минске стартует ІХ Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – куратор программы Belarus Open Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ» – Людмила Громыко и куратор «Школы «ТЕАРТа» Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ» Александр Марченко.

«ТЕАРТ»-2019. Где что смотреть и какие мастер-классы будут-1

Людмила Громыко, куратор программы «BELARUS OPEN» Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
В Belarus Open прописались самые яркие и талантливые спектакли, которые заявили о себе на протяжении текущего сезона. Самые яркие режиссеры, которые могут предложить эксклюзивную театральную деятельность, которые могут говорить с современным зрителем о современном мире и о человеке в этом мире через тот спектакль, который представлен на «BELARUS OPEN». Беру на себя смелость говорить, что Belarus Open их представляет всякий раз.

«ТЕАРТ»-2019. Где что смотреть и какие мастер-классы будут-4

«ТЕАРТ»-2019. Где что смотреть и какие мастер-классы будут-6

В этом году основной, яркой точкой станет режиссура в «Школе «ТЕАРТа». На что делается основной упор?

Александр Марченко, куратор «Школы «ТЕАРТа» Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
Мы посмотрели на возможности для режиссеров в двух направлениях. Одно – это, как и водится в школе, узнать что-то новое, усвоить какие-то уроки. В этом направлении у нас два основных мероприятия. Это лаборатория для режиссеров под руководством куратора из Швейцарии, и режиссера Дэниэла Майфера, и мастер-класс для режиссеров и авторов театра. То есть это могут быть не только режиссеры, но и драматурги, да и люди, которые делают театральные проекты, в принципе.

Потому что мы знаем, что сейчас театр выходит немного за пределы исключительно традиционного понимания – спектакль в сцене-коробке.

«ТЕАРТ»-2019. Где что смотреть и какие мастер-классы будут-9

Это мастер-класс, посвященный документальному театру. Он так и называется – «Как поместить мир на сцене?». Форма в документальном театре. И его вести будет для нас режиссер из Польши Войтек Земильский. И еще три мероприятия: это уже обсуждение вокруг театральной профессии, вокруг тенденций, которые существуют сегодня внутри нашей страны и за ее пределами. Например, как же живут, творят молодые белорусские режиссеры, мы узнаем 25-го числа на «круглом столе», дискуссии. Она называется «Уравнение уравнивания».

И ее героями станут три довольно известных белорусских молодых режиссера: Дмитрий Богославский, который также известен как драматург, Александр Янушкевич и Игорь Казаков.

«ТЕАРТ»-2019. Где что смотреть и какие мастер-классы будут-12

Где будут проходить основные действа форума?

Александр Марченко:
Если говорить про «Школу», то мы разворачиваем наши мероприятия в «Ок16» и в Республиканском театре белорусской драматургии. Они нам партнерскую помощь оказывают в этом направлении. А, вообще, спектакли программы Belarus Open пройдут в ДК «МАЗ».

Людмила Громыко:
В Республиканском театре белорусской драматургии, на площадке Молодежного театра.

«ТЕАРТ»-2019. Где что смотреть и какие мастер-классы будут-15

# ТЕАРТ в Минске # Культура # Людмила Громыко # Александр Марченко

Другие новости рубрики

Все новости
Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю
17 сентября 2019 14:56

Какие тайны хранит школьный музей в Гомеле и как ученики помогают сохранить историю

Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября 2019 12:40

Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие

Шоу-программа «Вокруг света»: что ещё посмотреть в новом сезоне в Молодежном театре эстрады
17 сентября 2019 10:21

Шоу-программа «Вокруг света»: что ещё посмотреть в новом сезоне в Молодежном театре эстрады