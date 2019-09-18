«ТЕАРТ»-2019. Где что смотреть и какие мастер-классы будут
Лучше постановки со всего мира, самые именитые актеры и режиссеры. 20 сентября в Минске стартует ІХ Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – куратор программы Belarus Open Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ» – Людмила Громыко и куратор «Школы «ТЕАРТа» Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ» – Александр Марченко.
Людмила Громыко, куратор программы «BELARUS OPEN» Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
В Belarus Open прописались самые яркие и талантливые спектакли, которые заявили о себе на протяжении текущего сезона. Самые яркие режиссеры, которые могут предложить эксклюзивную театральную деятельность, которые могут говорить с современным зрителем о современном мире и о человеке в этом мире через тот спектакль, который представлен на «BELARUS OPEN». Беру на себя смелость говорить, что Belarus Open их представляет всякий раз.
В этом году основной, яркой точкой станет режиссура в «Школе «ТЕАРТа». На что делается основной упор?
Александр Марченко, куратор «Школы «ТЕАРТа» Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
Мы посмотрели на возможности для режиссеров в двух направлениях. Одно – это, как и водится в школе, узнать что-то новое, усвоить какие-то уроки. В этом направлении у нас два основных мероприятия. Это лаборатория для режиссеров под руководством куратора из Швейцарии, и режиссера Дэниэла Майфера, и мастер-класс для режиссеров и авторов театра. То есть это могут быть не только режиссеры, но и драматурги, да и люди, которые делают театральные проекты, в принципе.
Потому что мы знаем, что сейчас театр выходит немного за пределы исключительно традиционного понимания – спектакль в сцене-коробке.
Это мастер-класс, посвященный документальному театру. Он так и называется – «Как поместить мир на сцене?». Форма в документальном театре. И его вести будет для нас режиссер из Польши Войтек Земильский. И еще три мероприятия: это уже обсуждение вокруг театральной профессии, вокруг тенденций, которые существуют сегодня внутри нашей страны и за ее пределами. Например, как же живут, творят молодые белорусские режиссеры, мы узнаем 25-го числа на «круглом столе», дискуссии. Она называется «Уравнение уравнивания».
И ее героями станут три довольно известных белорусских молодых режиссера: Дмитрий Богославский, который также известен как драматург, Александр Янушкевич и Игорь Казаков.
Где будут проходить основные действа форума?
Александр Марченко:
Если говорить про «Школу», то мы разворачиваем наши мероприятия в «Ок16» и в Республиканском театре белорусской драматургии. Они нам партнерскую помощь оказывают в этом направлении. А, вообще, спектакли программы Belarus Open пройдут в ДК «МАЗ».
Людмила Громыко:
В Республиканском театре белорусской драматургии, на площадке Молодежного театра.