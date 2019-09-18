«ТЕАРТ»-2019. Где что смотреть и какие мастер-классы будут

Лучше постановки со всего мира, самые именитые актеры и режиссеры. 20 сентября в Минске стартует ІХ Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ».

Людмила Громыко, куратор программы « BELARUS OPEN » Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»: В Belarus Open прописались самые яркие и талантливые спектакли, которые заявили о себе на протяжении текущего сезона. Самые яркие режиссеры, которые могут предложить эксклюзивную театральную деятельность, которые могут говорить с современным зрителем о современном мире и о человеке в этом мире через тот спектакль, который представлен на «BELARUS OPEN». Беру на себя смелость говорить, что Belarus Open их представляет всякий раз.

В этом году основной, яркой точкой станет режиссура в «Школе «ТЕАРТа». На что делается основной упор?

Александр Марченко, куратор «Школы «ТЕАРТа» Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

Мы посмотрели на возможности для режиссеров в двух направлениях. Одно – это, как и водится в школе, узнать что-то новое, усвоить какие-то уроки. В этом направлении у нас два основных мероприятия. Это лаборатория для режиссеров под руководством куратора из Швейцарии, и режиссера Дэниэла Майфера, и мастер-класс для режиссеров и авторов театра. То есть это могут быть не только режиссеры, но и драматурги, да и люди, которые делают театральные проекты, в принципе.