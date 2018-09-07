«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой

«Краски культурной дипломатии». Именно так названа выставка, приуроченная к 25-летию становления дипломатических отношений между Республикой Эквадор и Республикой Беларусь. Многолетняя дружба и активное международное сотрудничество вдохновили талантливых мастеров обеих стран на создание полотен, отражающих общие культурные черты двух наций.

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Нам очень приятно, что в этой выставке принимают участие две знаковые фигуры. Это Педро Вальдивиесо – дипломат, который искренне полюбил нашу страну и Юрий Подолин – доцент Академии искусств, который выступил и в качестве наставника, и в качестве творца.

Всё начинается с культуры, ведь она – главный элемент взаимосвязи любых стран. Так, на языке искусства белорусский художник Юрий Подолин призывает каждого обернуться и посмотреть: какая красота царит вокруг нас.

Юрий Подолин, член Белорусского союза художников:

Мы хотим показать этой выставкой, прежде всего, отношение друг к другу, чтоб люди были чище, добрее. Эквадор к Беларуси с хорошими намерениями, Беларусь к Эквадору с очень хорошими намерениями, а мы, как художники, трактуем это по-своему.

Восхищение красотой природы и человека – то, что объединило Юрия Подолина и Педро Вальдивиесо, художников из, казалось бы, таких разных стран.

Педро Вальдивиесо, художник, советник Посла Эквадора в Республике Беларусь по вопросам культурного сотрудничества:

Главная цель – сблизить наши культуры, наши народы через живопись. Это позволило объединить технику белорусских живописцев с нашим колоритом, с нашими цветами.

От чистого белого, до жёлтого, красного – вот они краски культурной дипломатии. Выставка – это продолжение серии проектов по совместному творчеству белорусских и эквадорских художников.

Леопольдо Энрике Ровайо Вердесото, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Мероприятие позволяет нам увидеть, как белорусский художник смог передать своё мастерство, мудрость эквадорскому художнику. Для меня это – одна из самых важных задач, которая помогает открыть новые горизонты и, благодаря культуре, наладить сотрудничество как в политической, так и в экономической сферах.

Сближению двух стран помогает и музыкальное искусство. Гости насладились эквадорским пасильо в исполнении струнного квартета Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Владимир Зинкевич, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, заведующий кафедрой монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств:

И дипломат, и художник развивают особенности страны, вот это – язык искусства даёт больше глубины и понимания, и познания этой страны.

Николай Пограновский, художественный критик:

Это обмен духовными ценностями, а искусство – это и есть духовная ценность. Очень интересно посмотреть нашим художникам, какая колористика цветовая у художника из Эквадора. У них краски другие, цвета другие, у них больше солнца, чем у нас. Это то, чего мы здесь не видим в Беларуси, то есть, это для нас новая страница, новая книга.