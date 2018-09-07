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«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой

07 сентября 2018 08:01
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«Краски культурной дипломатии». Именно так названа выставка, приуроченная к 25-летию становления дипломатических отношений между Республикой Эквадор и Республикой Беларусь. Многолетняя дружба и активное международное сотрудничество вдохновили талантливых мастеров обеих стран на создание полотен, отражающих общие культурные черты двух наций.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-1

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Нам очень приятно, что в этой выставке принимают участие две знаковые фигуры. Это Педро Вальдивиесо – дипломат, который искренне полюбил нашу страну и Юрий Подолин – доцент Академии искусств, который выступил и в качестве наставника, и в качестве творца.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-4

Всё начинается с культуры, ведь она – главный элемент взаимосвязи любых стран. Так, на языке искусства белорусский художник Юрий Подолин призывает каждого обернуться и посмотреть: какая красота царит вокруг нас.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-7

Юрий Подолин, член Белорусского союза художников:
Мы хотим показать этой выставкой, прежде всего, отношение друг к другу, чтоб люди были чище, добрее. Эквадор к Беларуси с хорошими намерениями, Беларусь к Эквадору с очень хорошими намерениями, а мы, как художники, трактуем это по-своему.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-10

Восхищение красотой природы и человека – то, что объединило Юрия Подолина и Педро Вальдивиесо, художников из, казалось бы, таких разных стран.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-13

Педро Вальдивиесо, художник, советник Посла Эквадора в Республике Беларусь по вопросам культурного сотрудничества:
Главная цель – сблизить наши культуры, наши народы через живопись. Это позволило объединить технику белорусских живописцев с нашим колоритом, с нашими цветами.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-16

От чистого белого, до жёлтого, красного – вот они краски культурной дипломатии. Выставка – это продолжение серии проектов по совместному творчеству белорусских и эквадорских художников.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-19

Леопольдо Энрике Ровайо Вердесото, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:
Мероприятие позволяет нам увидеть, как белорусский художник смог передать своё мастерство, мудрость эквадорскому художнику. Для меня это одна из самых важных задач, которая помогает открыть новые горизонты и, благодаря культуре, наладить сотрудничество как в политической, так и в экономической сферах.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-22

Сближению двух стран помогает и музыкальное искусство. Гости насладились эквадорским пасильо в исполнении струнного квартета Белорусского государственного университета культуры и искусств.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-25

Владимир Зинкевич, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, заведующий кафедрой монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств:
И дипломат, и художник развивают особенности страны, вот это язык искусства даёт больше глубины и понимания, и познания этой страны.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-28

Николай Пограновский, художественный критик:
Это обмен духовными ценностями, а искусство – это и есть духовная ценность. Очень интересно посмотреть нашим художникам, какая колористика цветовая у художника из Эквадора. У них краски другие, цвета другие, у них больше солнца, чем у нас. Это то, чего мы здесь не видим в Беларуси, то есть, это для нас новая страница, новая книга.

«Сблизить наши культуры, народы через живопись». 25-летие дипотношений между Эквадором и Беларусью отметили выставкой-31

Следующий шаг для сближения Эквадора и Беларуси – это 17 новых творческих проектов.

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