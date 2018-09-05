«Почему мы к этому столбу едем?»: фотограф – о том, зачем приезжать на место съёмки 3 раза и как 3 часа поднимался на гору ради снимка

Закаты и рассветы в 43 странах и Минск, как центр экспозиции. Сегодня в галерее Савицкого открывается выставка фотохудожника Станислава Янчарского. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – фотохудожник – Станислав Янчарский. Расскажите, как Вы снимаете такие уникальные фотографии? Станислав Янчарский, фотохудожник:

Мы приехали в январе – 4 человека – в зимнюю Исландию. Мы ожидали снег и лёд, а все дни шёл дождь. Один день мы, вообще, не выходили на съёмки. И вот в короткие времена, когда появлялись проблески солнца, мы выхватывали это, даже когда дождь моросил, и получались эти снимки.

Сколько времени нужно было сюда приехать, выставить все? Расскажите, как Вы снимали? Станислав Янчарский:

Это был мой первый фототур в Исландию. Это – известный российский фотограф Юрий Пустовойт, который всю жизнь занимался фотографией. Я с ним выехал и для меня, как для новичка фототура, в принципе, было непонятно, как можно выезжать на одно и то же место по 3-4 раза. И когда мы приехали, наверное, где-то в четвёртый раз, я говорю: «Юра, почему мы к этому столбу едем?». Он на меня так посмотрел, у меня больше вопросов не было. После съёмок мы прорабатываем на компьютере все фотографии, где-то дефекты, делаем какие-то выводы. Когда я начал смотреть, каждый день – другие снимки, совершенно другие! Игра красок абсолютно даёт другую картину, поэтому выезжать – в дальнейшем, я уже спокойно к этому отношусь, есть стремление выехать в одно и то же место в разное время.

Это – пик Фицроя, это – знаменитый исследователь Аргентины, немецкий исследователь, в честь него названа эта скала. Мы поднимались где-то по три часа. Мы поднялись туда на гору, не на саму гору, а поближе там, это где-то три часа пешком, с грузом 15 кг за спиной. Поднялись туда, всё затянуто дымкой, облаками, мы спустились вниз, в следующий день аналогичным образом: тоже затянуто и только на 3-ий день мы смогли снять.