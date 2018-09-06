Прямой эфир

Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке

06 сентября 2018 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Это копия книги, выпущенной в 1618 году Виленским православным братством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке-1

Первый в мире помощник для обучения грамоте представлен в трех томах: само факсимильное издание, перевод на современный белорусский язык и исследование. Сегодня в мире сохранились всего два оригинала «Букваря» – они хранятся в Дании и Великобритании. Не исключено, что раритеты могут быть возвращены на родину.

Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Есть и поручение главы государства относительно того, чтобы мы возвращали на родину те культурные ценности, которые в свое время были нами утрачены или вывезены за рубеж. Поэтому рассматриваем различные формы: и возвращение оригиналов, может быть и возвращение дубликатов, экспонирование тех или иных материалов в Беларуси на временной основе. Мы активно ведем эту работу.

Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке-7


Лина Салим Моаззам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
Очень интересная выставка. Потрясающе. Я пока не нашла издание на моем родном языке урду, но я попытаюсь найти такой экземпляр и презентовать его. Культура Беларуси очень богата и мне нравится открывать ее. Я надеюсь вскоре познакомиться и с белорусскими литераторами.

Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке-10

Представители дипкорпуса тем временем пытались отыскать на выставке буквари на своем родном языке. Впервые в Беларуси на экспозиции представлено 1400 букварей на почти 600 языках мира.

# Книги # Культура # Владимир Макей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Почему мы к этому столбу едем?»: фотограф – о том, зачем приезжать на место съёмки 3 раза и как 3 часа поднимался на гору ради снимка
05 сентября 2018 08:45

«Почему мы к этому столбу едем?»: фотограф – о том, зачем приезжать на место съёмки 3 раза и как 3 часа поднимался на гору ради снимка

Лица большого города: в кинотеатре «Центральный» стартовала необычная фотовыставка «На рубеже тысячелетия»
04 сентября 2018 19:30

Лица большого города: в кинотеатре «Центральный» стартовала необычная фотовыставка «На рубеже тысячелетия»

Творческое послание будущему поколению: в Первомайском районе появился концептуальный арт-объект
04 сентября 2018 19:26

Творческое послание будущему поколению: в Первомайском районе появился концептуальный арт-объект