Факсимильное издание к 400-летию белорусского «Букваря» представили в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Это копия книги, выпущенной в 1618 году Виленским православным братством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в мире помощник для обучения грамоте представлен в трех томах: само факсимильное издание, перевод на современный белорусский язык и исследование. Сегодня в мире сохранились всего два оригинала «Букваря» – они хранятся в Дании и Великобритании. Не исключено, что раритеты могут быть возвращены на родину.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Есть и поручение главы государства относительно того, чтобы мы возвращали на родину те культурные ценности, которые в свое время были нами утрачены или вывезены за рубеж. Поэтому рассматриваем различные формы: и возвращение оригиналов, может быть и возвращение дубликатов, экспонирование тех или иных материалов в Беларуси на временной основе. Мы активно ведем эту работу.





Лина Салим Моаззам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

Очень интересная выставка. Потрясающе. Я пока не нашла издание на моем родном языке урду, но я попытаюсь найти такой экземпляр и презентовать его. Культура Беларуси очень богата и мне нравится открывать ее. Я надеюсь вскоре познакомиться и с белорусскими литераторами.