Лица большого города: в кинотеатре «Центральный» стартовала необычная фотовыставка «На рубеже тысячелетия»

Новости Беларуси. Ее участники – известные и не очень жители столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вот портрет Александры Чичиковой – 23-летней минчанки, победившей в конкурсе Мисс мира на инвалидной коляске.

Или портрет Александра Кострюкова, создавшего памятник Владимиру Мулявину у филармонии. Ко Дню города делается многое: благоустраивают улицы и дворы, открывают школы и поликлиники, но важно не забывать самое ценное – людей, благодаря которым город жив.