Самый раритетный и дорогой гобелен Беларуси «Триумф Цезаря» вернулся в Несвижский замок

Новости Беларуси. В Несвижский замок после реставрации вернулся самый старый гобелен. Раритет, которому около 400 лет, выкупили в 2014 году в одном из белорусских антикварных магазинов.

Как ценный экспонат оказался в нашей стране, точно неизвестно. После экспертизы его отправили на реставрацию в Литву. Опыта восстановления шпалер у нас в стране пока нет. Работы длились целый год, и вот, наконец, «Триумф Цезаря» занял свое место в Театральном зале Несвижского замка.

Самый дорогой и раритетный. Он и 400 лет назад мог стать изюминкой любой коллекции.

Модное украшение в интерьере XVI века – это еще и вложение денег. Такие дизайнерские изыски, конечно, роскошь, но Радзивиллы – одна из богатейших семей Европы. Могли себе позволить.

Сергея Климов, директор ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Когда-то в замке было очень много гобеленов. Это были очень ценные вещи. Их, например, Радзивиллы, когда не было денег на ведение каких-то войн или строительство, закладывали. И несколько гобеленов из нашего замка до сих пор не выкуплены, находятся в Вильнюсе. Они сейчас в Кафедральном соборе.

Известные сюжеты и громкие имена на гобеленах в тренде были и в те времена. Вторая половина XVI века. Для неизвестного заказчика с помощью шерсти и шелка изобразили Цезаря. Он убивает гиганта, которого никто не мог победить. Так гласит надпись на латыни.

Этот гобелен фландрийские мастера ткали по мотивам известного итальянского художника Андреа Мантеньи. Он творил в эпоху Возрождения, был большим ценителем античной культуры, но от других представителей ренессанса отличался более жесткой манерой письма. После реставрации сюжетные линии «Триумфа Цезаря» заиграли более яркими красками.

Привести в порядок новый экспонат впервые в истории Несвижского музея помогали литовские реставраторы.

Марина Войтович, главный хранитель фондов ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Они буквально за год выполнили реставрацию этого гобелена. Работы здесь было выполнено очень много, ткани здесь были изначально очищены (сухая чистка, влажная). Наиболее плохо сохранившееся они вынуждены были в некоторых местах доделать. У нас в республике такого рода работы не выполняются.

Сегодня шпалера заняла место в Театральном зале. В экспозиции Несвижа это второй гобелен. Первый на 100 лет моложе и родом из Франции. К сожалению, работ радзивиловской мануфактуры (свое произведение шпалер они наладили в Кареличах) не сохранилось. А гобелены княжеской коллекции со стен исчезли еще в XIX веке.

Сергея Климов, директор ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Нам уже хватает экспонатов для насыщения залов и мы покупаем только те вещи, которые имеют отношение или к Радзивиллам, или к истории этого замка. Мы сейчас работаем над вопросом закупки очень большой радзивилловской коллекции за границей. То есть ведутся переговоры с адвокатами семьи. Пока не буду говорить что это, но там очень много вещей.

Все экспонаты, как и этот гобелен, в музее сейчас покупают за собственные деньги. Недавно в замке появились новые часы. А в покоях княжны – спальный гарнитур. Раньше эта мебель на самом деле принадлежала Радзивиллам.

Огромный шкаф с зеркалами, где хранились княжеские наряды, сейчас реставрируют белорусские специалисты. Опыт восстановления деревянных раритетов у нас есть.

Так что совсем скоро будуар княжны примет законченный вид. Но поиск раритетов на аукционах и в антикварных магазинах, конечно, будет продолжаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.