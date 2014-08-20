Шедевры мирового искусства: Анри Эмиль Бенуа Матисс

Мастер кисти родился 31 декабря 1969 года на севере Франции. Отец Анри торговал зерном в собственной лавке, а мать занималась росписью керамики. Окончив школу, юноша поехал в Париж за юридическим образованием и даже не думал становиться художником. Получив диплом юриста, вернулся в родной город и устроился на работу. Но как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло»… Анри попал в больницу с аппендицитом и провел там два месяца. Мать не могла позволить сыну «засохнуть от скуки», и, развлечения ради, принесла принадлежности для рисования. После чего Анри так увлекся, что, оправившись после операции понял: искусство навсегда вошло в его жизнь. А спустя два года оставил юридическую практику и снова отправился в Париж. На этот раз ради того, чтобы поступить в школу изящных искусств. Он копировал полотна в Лувре, писал с натуры. И когда начинающему мастеру было двадцать пять лет, одна из натурщиц подарила ему дочь. Семейная жизнь Матисса сложилась позже. Он женился на другой женщине, которая родила ему двух сыновей. Справедливости ради, стоит заметить, что незаконнорожденного ребенка взяли в свою семью, и вскоре жена и дочь стали любимыми моделями Матисса.

В начале творческого пути ему был близок дух импрессионизма. И это видно на таких полотнах как «Бутылка схидама», «Десерт», «Фрукты и кофейник», «Посуда и фрукты», но позже появляется «Люксембургский сад», свидетельствующий о поиске своего пути. Он творил в различных техниках. Пока, наконец, не создал свою - фовизм.

Подобное направление не оставило никого равнодушным. Вызывая ощущение энергии и страсти.

Любимой темой Матисса был танец. Об этом несложно догадаться, зная о существовании картин «Танец вокруг настурций». Самая известная картина художника - «Танец». «Танец и музыка». Изображенные фигуры символизировали природные стихии: Воздух, Огонь, Земля… Перед отправкой в Россию, панно было выставлено в Париже.

Постепенно, к Анри Матиссу пришла слава, а за ней - признание. Художник основал частную школу живописи, которая получила название «Академия Матисса».

К 50-ти годам имя живописца обрело всемирную известность. Его выставки прошли во многих городах Европы и Америки.

Последние годы жизни, по наставлению врачей, мастер кисти провел в Ницце. Ухудшение здоровья вынудило его упростить свой стиль, чтобы сохранить здоровья. Он разработал технику составления изображения из обрезков бумаги, которая позволила ему добиться долгожданного синтеза рисунка.

В возрасте 84 лет художник скончался.