Знаменитая Анненская ярмарка открылась в поселке Зельва Гродненской области

Новости Беларуси. Возрождение традиции. В поселке Зельва Гродненской области 22 августа вновь открылась знаменитая некогда Аннинская ярмарка. В XVIII веке она была крупнейшей, а сейчас традицию возродили. Во времена Великого княжества Литовского в день Святой Анны сюда съезжались купцы со всей Европы, Азии и Ближнего востока. А сегодня главный акцент сделали на возрождении средневековых традиций.

22 августа с самого утра в поселке Зельве звучали зазывные песни. Импровизированные торговые ряды расположились вдоль всех центральных улиц. Гости приехали на ярмарку не только товар продать, но и себя показать.

Какая же ярмарка без торга. Покупатели стремились сбить цену, а продавцы, на удивление, шли на любые уступки.

Анненская ярмарка в Зельве известна еще с середины XVIII века. Тогда это местечко находилось на пересечении торговых путей с Запада на Восток. С экономической точки зрения это было самое выгодное место во всей Центральной и Восточной Европе. В конце лета в день Святой Анны сюда съезжались тысячи купцов, чтобы обменяться товаром.

Сергей Токть, историк:

У тагачаснай Еўропе ён быў другі па маштабах тавару, па колькасці людзей, якія ўдзельнічалі. У кожным радзе для нашай часткі Еўропы маштабы гэтага кірмаша сапраўды былі вельмі грандыёзнымі. Сюды збіраліся людзі за тысячы кілометраў

Возродили Анненскую ярмарку в Зельве всего несколько лет назад. Правда, в XVIII веке купцы преследовали экономический интерес. Самым ходовым товаром тогда были лошади. Табуны пригоняли из Ближнего Востока и Средней Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня же это скорее культурный праздник. Но лошадь по-прежнему является символом фестиваля. Правда, везут их из соседних деревень.

Кроме незаменимого помощника лошадь в деревне и главное транспортное средство. Управлять ей проще простого: достаточно потянуть за вожжи и можно отправляться в путь.

Лошадь на ярмарке, шутят сельчане, это как модель на подиуме. Здесь все должно быть красивым: и упряжь, и даже повозка. Поэтому в соседней деревне для Машки снарядили цыганскую кибитку.

Оксана Малявская, жительница деревни Деречин:

Конечно, какая ярмарка без цыган. Поэтому мы стараемся, чтобы наша кибитка была самая красивая, самая яркая. Все самые яркие и красивые цвета соответственно празднику.

Народные гулянья в Зельве будут длиться все выходные. За это время поселок посетят сотни гостей со всей Беларуси. Ярмарка уже стала своеобразным туристическим брендом региона.