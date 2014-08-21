Организатор фестиваля «Кераміка Крэва» Алеся Цап и художник-керамист Наталья Ткачева поделились своим удивительным мастерством

Гончарное производство изначально было ремеслом, служившим для изготовления ёмкостей для приёма пищи или сосудов для хранения жидких и сыпучих материалов. В настоящее время — это обработка посредством формовки на гончарном круге, нанесением глазури и с последующим обжигом глины с целью превращения её в предметы домашнего обихода, различные декоративные изделия, сувениры, украшения, одним словом, в керамику.

В студии программы «УТРО» на СТВ - люди, которые занимаются сложной, кропотливой работой: создают шедевры на керамике - организатор фестиваля «Кераміка Крэва» Алеся Цап и участиница этого фестиваля, мастер-керамист Наталья Ткачева.

С чего началась ваша любовь к керамике?

Алеся Цап организатор фестиваля «Кераміка Крэва»:

У меня это произошло совершенно случайно. Уже отучившись в Академии искусств я поняла, что это действительно то, чем я хочу заниматься и это приносит мне удовольствие. Работа кропотливая и порой довольно сложная.

Наталья Ткачева, мастер-керамист:

У меня это с детства. Мне нравится рисовать. Я ходила в художественную школу. Сама решила туда пойти. После этого поняла, что хочу поступать в Академию искусств и связать свою жизнь с искусством.

Расскажите о вашем стиле работ?

Алеся Цап организатор фестиваля «Кераміка Крэва»:

Это ангобная роспись. Ее специфика в том, что роспись идёт на сырой глине и сырой глиной также покрывается с использованием различных пигментов.

А что-нибудь эти узоры обозначают? Ведь если этим занимались наши предки, обязательно в этом должен быть какой-то смысл.

Алеся Цап организатор фестиваля «Кераміка Крэва»:

Сама посудина - круг - это символ солнца. Думаю, поэтому само изделие имеет смысл, а что касается узора, то это, скорее, как декоративный эффект. Работа может длиться как три минуты, так и несколько часов. Все зависит от задумки автора.

Насколько сейчас популярно это направление и керамика?

Алеся Цап организатор фестиваля «Кераміка Крэва»:

Люди в последнее время очень много интересуются. Но проблема в том, что мастеров(по сравнению с тем, что было три года ранее) очень мало, процентов 10 от того количества, которое было раньше. В некоторых деревнях остались еще дедушки, бабушки, которые помнят эти тайные знания о гончарстве, интересные способы и технологии. И мастера, которые хотят этим заниматься, прилагают массу усилий для того, чтобы это возродить для того, чтобы еще оставить знания и поддержать традиции.

Есть ли в Беларуси город, где можно знать на все сто процентов, что там гончары?

Алеся Цап организатор фестиваля «Кераміка Крэва»:

Раньше это было в каждой деревне. А буквально совсем недавно я была на Полесье в деревне Городной. Городная - это деревня, которая когда-то была местом гончарного искусства. В каждом доме был гончар. Беларусь, Литва и Европа знали Городную как производителя керамики.

Расскажите подробнее о фестивале «Кераміка Крэва»…

Алеся Цап организатор фестиваля «Кераміка Крэва»:

Очень хотелось бы, чтобы наше традиционное белорусское искусство жило в людях. Поэтому изначальной целью было просто привлечь к этому людей. Чтобы они через это волшебство создания пусть маленького, но своего рукотворного шедевра, почувствовали, что керамика - то, что им близко. И также объединить мастеров Беларуси. Те молодые люди, которые сейчас работают в этой сфере, они в основном работают сами по себе. У нас еще нет таких фестивалей. Планируется, что фестивль «Кераміка Крэва» будет очень ярким. Будет очень много мастеров, именно керамистов, - около 25 человек. Помимо этого будут представители и других ремесел Беларуси, но акцент все же на керамику и каждый мастер будет показывать мастер-классы. Каждый, кто приехал, может полепить, забрать все, что он сделал. Это совершенно бесплатно. Можно поработать как на гончарном круге, так и слепить что-то вручную. Для детей также будет организована площадке, где им будут помогать волонтеры. Можно будет тоже там что-то порисовать, полепить.