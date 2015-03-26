Самый масштабный издательский проект страны презентовали в Минске: фотоальбом «Беларусь замковая» весит 5 кг

Новости Беларуси. Беларусь замковая. В Минске презентовали крупнейший издательский проект. Над фотоальбомом, который собрал памятники архитектуры со всей страны, работали 40 фотографов и историков. Книга впечатляет и масштабами. Она весит почти 5 килограммов, а длина некоторых фотографий достигает полутора метров. Издание уже отмечено множеством наград. Уникальный фотоальбом полистала и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

20 фотографов со всей страны, 18 лучших белорусских исследователей и два года кропотливого труда. Таковы цифры самого масштабного издательского проекта Беларуси.

Лилия Ананич, министр информации РБ:

Мірскі замак, Нясвіжскі замак з’яўляюцца візітоўкамі нашай краіны. Але гэта кніга раскрывае перад кожным, хто яе пагартае, вялікую замкавую гісторыю Беларусі.

Известные и малоизвестные, а также те, от которых не осталось и следа. Авторы проекта представили замковое наследие в виде «золотого», «серебряного» и «криничного» поясов – своеобразных маршрутов для изучения культурного наследия нашей страны.

Татьяна Белова, руководитель проекта «Беларусь замковая»:

Золотой пояс – это те замки, которые по своей сохранности сегодня являются объектами, куда можно войти, они работают. Замки в руинах, их оказалось восемь – это еще один пояс. И родниковый пояс – это замки, которые по-настоящему видны или с птичьего полета, или только из космоса.

Его Беларусь исключительно звездная. Вот уже три года, как Виктор путешествует по стране, чтобы запечатлеть архитектурные памятники на фоне ночного неба. Признается, самые впечатляющие пейзажи остаются не только на фотопленке, куда ярче – в сердце.

Виктор Малышиц, фотограф:

Найбольш уразілі мяне пейзажы Браслаўскага краю. Мы ведаем, што і ў Бралсве быў замак – даводзілася замчышча здымаць, і ў Браслаўскім раёне знакамітая веска Іказнь. Прыгажосць Беларусі, канешне, запала ў душу надоўга.

Кроме авторской фотографии, в книге – исторические рисунки, гравюры и редкие архивные снимки. Последних здесь больше тридцати. Фото белорусских замков 19 и 20 века прибыли из рукописного отдела библиотеки Вильнюсского университета.

Вероника Кондратюк, СТВ:

Книга впечатляет своими масштабами. Фотоальбом в полтысячи страниц весит 5 килограммов, поэтому его сложно держать в руках больше нескольких минут. Бьют свои рекорды здесь и фотографии. Длина некоторых составляет больше метра.

Издание удостоено главной награды страны – гран-при Национального конкурса «Искусство книги» и диплома имени Франциская Скорины. За победу тогда боролись не просто самые лучшие и хорошие книги, а действительно уникальные издания. «Беларусь замковая» – своего рода историческая энциклопедия нашей страны. Поэтому не смотря на приз, книга, которая сродни искусству, победила вне конкурса.