Народный артист Беларуси Михаил Финберг: Артисты уезжают в Москву, чтобы быстрее что-то получить! Но нужно оставаться здесь!

У Вас столько регалий. А как Вы сами любите себя называть? Кто Вы, когда общаетесь сами с собой?

Михаил Финберг, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси, народный артист Беларуси, профессор:

Я общаюсь с самим собой только в голове. И только мне нужно знать о чем я думаю, мыслю. Что касается регалий - это моя жизнь.

Я дирижером работаю уже 54 года, поэтому за свою жизнь я заработал все эти регалии с большим трудом. Это все отработано от и до. Нашим коллективом, которым я руковожу 28 лет, сделано очень многое. Достаточно вспомнить, что мы провели 26 фестивалей джаза, 25 фестивалей «Славянский базар», 23 фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно, 196 программ фестивалей в маленьких культурных центрах Республики Беларусь.

Я читал Ваше интервью. Вы очень неоднозначно относитесь к песенным конкурсам наподобие «Евровидение». Говорите, что «для настоящих артистов - это очень сомнительный конкурс, потому что непонятно, чем там меряются…» Тем не менее, обрадовались ли Вы, когда узнали, что сотрудник Вашего оркестра Юрий Ващук поедет представлять Беларусь на «Евровидении»?

Михаил Финберг, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси, народный артист Беларуси, профессор:

Конечно. Одним из направлений деятельности нашего коллектива является поиск новых талантов. То, что он пошёл на конкурс, я этому очень рад.

Я не могу относиться к этому конкурсу однозначно. Ну как?! Это фестиваль одной песни! Песня прошла - и что дальше?! К сожалению, у многих больше ничего не получается...

А есть ли какая-нибудь модная песня, которая Вам нравится?

Михаил Финберг, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси, народный артист Беларуси, профессор:

Безусловно, есть много таких песен. К сожалению, возможно, то, что я скажу сейчас, многие не поймут, - в них много ошибок. Это, например как «Я пошёл в кино!». Можно написать «я пАшёл в кино», можно «я пОшёл»… Но содержание ведь понятно! Так и в музыке: нужно все правильно говорить, правильно исполнять. Но там есть много ошибок, о которых никто никогда не говорит, и не вступает по этому поводу в дискос. Очень много их стало проникать на творческую скамью! Профессионалы это сразу же выключают!

Хочется поговорить о Ваших трёх воспитанниках: ТЕО, Дима Колдун и Бьянка. В последнее время складывается так, что белорусский артист, которого здесь просто слушали, возможно, не принимали, уезжает в Москву или Киев, поет там. Его там показывают, ему там аплодируют… И он возвращается домой «звездой». Та же простая девочка из Могилёва - IOWA. Её никто не знал, а она возвращается домой из России «звездой». Почему так происходит?

Михаил Финберг, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси, народный артист Беларуси, профессор:

Тот, кто уезжает в Москву, туда им и дорога. Я не могу сказать, что они там ничему не научились! Там больше артистов, они больше видят, слышат. У нас в Беларуси созданы все условия. Многие работают успешно, но здесь нужно учиться, заниматься. Нужно видеть свои недостатки, нужно избавляться от них.

Какой Вы в жизни? Как Вы сами себя можете описать?

Михаил Финберг, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси, народный артист Беларуси, профессор:

Я живу для людей и артистов, которые работают в моем коллективе. Я все время думаю, что мне сделать нового для своей страны. Многое удается. А есть моменты, которые мне бы хотелось осуществить, но… Не все от меня зависит! Все, что я могу, я делаю. Может быть, даже больше, чем могу. Потому что по сути у нас не просто оркестр, он сам воспитывает кадры для себя.