Прямой эфир

В подземных переходах Минска отметили день рождения Иоганна Себастьяна Баха

25 марта 2015 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Переходы десяти станций столичной подземки наполнили музыкой. Так – не классически в Минске отметили 330-й день рождения великого композитора - Иоганна Себастьяна Баха. Причём вживую.

Спускаясь по ступенькам подземного перехода. Привычная для такого места толпа прохожих сразу не привлекла к себе особого внимания. Но позже здесь начинают улавливать нежные звуки флейты, баяна, виолончели, скрипки и габона, фагота.

Средь бела дня, далеко не в камерной обстановке, слух ласкает классика.

Музыкой наполняются не концертные залы, а шумные подземные переходы.

Редко можно встретить людей, которые будут абсолютно равнодушны к музыке, тем более - классической.  

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # Алиса Дударева # Михаил Маринич

Другие новости рубрики

Все новости
Народный артист России Максим Дунаевский: Я никогда не пересмариваю фильмы со своей музыкой!
25 марта 2015 09:56

Народный артист России Максим Дунаевский: Я никогда не пересмариваю фильмы со своей музыкой!

Гала-концерт призеров республиканского конкурса творчества детей и молодежи «Здравствуй, мир!» состоялся в Минске
25 марта 2015 07:28

Гала-концерт призеров республиканского конкурса творчества детей и молодежи «Здравствуй, мир!» состоялся в Минске

Максим Дунаевский, композитор: В Минск приезжаю почти как в Швейцарию – попадаю совершенно в другой мир
23 марта 2015 12:50

Максим Дунаевский, композитор: В Минск приезжаю почти как в Швейцарию – попадаю совершенно в другой мир