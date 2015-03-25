В подземных переходах Минска отметили день рождения Иоганна Себастьяна Баха

Переходы десяти станций столичной подземки наполнили музыкой. Так – не классически в Минске отметили 330-й день рождения великого композитора - Иоганна Себастьяна Баха. Причём вживую.

Спускаясь по ступенькам подземного перехода. Привычная для такого места толпа прохожих сразу не привлекла к себе особого внимания. Но позже здесь начинают улавливать нежные звуки флейты, баяна, виолончели, скрипки и габона, фагота.

Средь бела дня, далеко не в камерной обстановке, слух ласкает классика.

Музыкой наполняются не концертные залы, а шумные подземные переходы.

Редко можно встретить людей, которые будут абсолютно равнодушны к музыке, тем более - классической.