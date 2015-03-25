Народный артист России Максим Дунаевский: Я никогда не пересмариваю фильмы со своей музыкой!

Как у Вас начинается утро?

Максим Дунаевский, народный артист России:

У меня утро очень сложное. Я его называю «утро стрелецкой казни». Ненавижу утро! Настроение плохое. Вставать не хочется. И так всю жизнь! Видимо потому, что я - настоящая сова. Я люблю ночную жизнь, я ночью работаю, ночью развлекаюсь, ночью пишу, ночью читаю, ночью смотрю… А утром вставать, конечно, не хочется.

Максим Исаакович, я уверена, что на всем постсоветском пространстве нет таких людей, которые не знали бы Ваших песен. В чем секрет Вашего творческого долголетия?

Максим Дунаевский, народный артист России:

Я бы не сказал, что творческое долголетие - мой секрет. Пока человек работает, чувствует в себе силы, пока мужчине нравятся женщины, а женщине мужчины, и пока это все существует, думаю, есть долголетие всему, и не только творчеству.

Ваши друзья называют Вас «вечным двигателем». Почему?

Максим Дунаевский, народный артист России:

Я не принадлежу к людям, которые суетятся и все время находятся в движении. Наоборот! Я работаю, потом - отдыхаю. Очень даже люблю расслабляться: куда-то уехать, скомпилировать что-то… Я не трудоголик. Совсем не трудоголик! Я просто работаю тогда, когда мне этого хочется.

Максим, откуда Вы черпаете свою энергию?

Максим Дунаевский, народный артист России:

Из многих вещей. Прежде всего от земли, на которой я рожден. Хотя есть много мест на земле, которые меня питают. Несколько. Но они есть. Кстати говоря, Минск. В Минске я был бесчисленное количество раз. Обожаю этот город, всегда его любил! У меня связано с ним очень много всевозможных вещей: и творчество, и кино, и людей, друзей… Я всегда с огромной радостью пользуюсь случаем здесь побывать.

Этот год у Вас юбилейный. Расскажите, пожалуйста, как Вы будете его отмечать?

Максим Дунаевский, народный артист России:

Мне предложили сделать концертный тур по городам страны. Я с удовольствием откликнулся. Для меня это лучшее отмечание моего праздника!

Мне бы хотелось поговорить с Вами о кино. Интересно, какие фильмы с Вашими песнями именно Вам дороги? Что Вы любите смотреть, пересматривать?

Максим Дунаевский, народный артист России:

Скажу честно, я не пересматриваю свои фильмы. И не переслушиваю свою музыку за исключением тех случаев пока меня не заинтересует определенный артист.

Какие жанры Вас сейчас инетересуют?

Максим Дунаевский, народный артист России:

Я сейчас полностью посвящен в театр. Полностью нахожусь в нем. Каждый год у меня - новый мюзикл. Сейчас даже оперу написал. Сейчас в Москве одновременно идет шесть моих мюзиклов.

Есть ли такой жанр, в котором Вы еще не работали, но хотели бы?

Максим Дунаевский, народный артист России:

Оперу осваиваю понемногу. Оперу не жесткую, не авангардную, а как сейчас говорят «lite-оперу», то есть более лёгкую оперу. Она больше как опера-мюзикл, чем реальная опера.

Своим детям Вы желали бы творческой среды?

Максим Дунаевский, народный артист России:

Если есть способности, то да. Например, мне кажется, что моя младшая дочь будет актрисой. И она к этому тяготеет, она к этому идет. Старшая дочь уже стала актрисой. Это, собственно, и повлияло на младшенькую. Ещё одна моя дочь стала музыкантом, хотя училась на балерину. Старший сын тоже в детстве проявлял музыкальные способности, но он их как-то «подавил», не пошел за ними, а стал финансистом.