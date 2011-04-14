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Самый гламурный фотограф России Александр Бородулин рассказал о своем романе с легендарной супермоделью Джией Каранджи, больной СПИДом

14 апреля 2011 09:22
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У красивой пары на фотографии не было будущего. Известная модель Джиа умрет от СПИДа спустя несколько лет. Ее история ляжет в основу одноименного фильма с Анджелиной Джоли в главной роли. А он, Александр Бородулин, продолжит свой путь к славе. Но и спустя 30 лет не забудет свою давнюю любовь.

Александр Бородулин, фотограф:
На этой фотографии мы чуть-чуть похожи. Здесь есть печать ночного клуба. Фотография снята в студии Fifty-Four.

Ее жизнь была очень быстрой, бурной, вошла в историю и ассоциируется с тем временем, с той эпохой, с той жизнью, которая ее и погубила. Конечно, мне ее жалко. Конечно, я помню ту трагедию, которую я пережил из-за разрыва с ней, помню все проблемы, которые у меня возникали в то время, помню детскую необузданность. Как-то я пережил тот период времени, не стал сумасшедшим, не покончил с собой. Я был на грани катаклизмических событий. 
Только это меня и спасло. Я всегда был настолько одержим фотографией, что все остальное было второстепенно.

Трудно не жить прошлым, глядя на эти старые фото. Та бурная эпоха притягивает, как магнит, даже тех, кто не жил в 70-е.

Александр Бородулин: 
Я не роюсь в прошлом. Я роюсь только в прошлых негативах и фотографиях. Прошлое где-то оседает, но я слишком занятой человек, чтобы держать все это в себе, разбираться. Есть люди, которые живут только в прошлом, но я точно к ним не отношусь.

Корреспондент СТВ:
А к фаталистам вы себя относите?

Александр Бородулин: 
Скорее, я себя отношу к агностикам, потому что я не очень уверен, что я уверен в чем-то.

Сегодня, когда камеры встроены в мобильные телефоны, каждый может считать себя фотографом. Но даже времени неподвластно стереть грани между любителем и профессионалом.

Александр Бородулин: 
Хорошая фотография — это очень вымученная вещь, которая тяжело дается — по-настоящему хорошая, шедевр. Если фотограф делает одну такую фотографию в год — это не просто хорошо, это супер!

Может, именно поэтому Бородулин не расстается со старым добрым фотоаппаратом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Бородулин: 
Я стараюсь с ним не расставаться, потому что хочу сделать вот этот один шедевр. Для меня это важно.

# Культура # Выставки в Минске

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