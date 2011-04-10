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Клипы: Юлия Савичева «Москва-Владивосток», Venera «The thing», Allcia Keys «Try sleeping with a broken heart»

10 апреля 2011 12:12
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Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 10 апреля. Гость программы: певица Венера.
# Культура

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