Клипы: Юлия Савичева «Москва-Владивосток», Venera «The thing», Allcia Keys «Try sleeping with a broken heart»

В этот раз программа фестиваля посвящена 200-летию со дня рождения венгерского композитора-новатора Ференца Листа.
На счету у творческого коллектива — множество гастрольных туров и фестивальных наград, широкая репертуарная палитра как для самых маленьких зрителей, так и для взрослых.
На выставке Владислава Стальмахова можно было увидеть автомобили, послушать джаз и рассмотреть на картинах осень, зиму, лето и весну. Картины поражают обилием красок и юмора.
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