Клипы: Дрозды «Море», Shakira «Waka Waka», Сергей Жуков feat Истерика «Я не люблю», Charlie Winston «Kick the bucket», Нина Богданова и DJ Miks «Летний бит»

Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 10 апреля. Гость программы: певица Венера.
В этот раз программа фестиваля посвящена 200-летию со дня рождения венгерского композитора-новатора Ференца Листа.
На счету у творческого коллектива — множество гастрольных туров и фестивальных наград, широкая репертуарная палитра как для самых маленьких зрителей, так и для взрослых.
22 сентября 2026 20:06
22 сентября 2026 20:04
22 сентября 2026 18:37
22 сентября 2026 18:15
22 сентября 2026 18:08
22 сентября 2026 17:59
22 сентября 2026 17:57
22 сентября 2026 17:54