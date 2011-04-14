Фотограф Николай Маминов: Нужно мешать гламур и фэшн с трешем и китчем и примешивать туда гиппериализм

Мудрые говорят: «Получить что-то новое можно, лишь совместив несовместимое». Именно этим и занимается фотограф Николай Маминов.

Модели его фотосессий при полном внешнем пафосном гламуре оказываются порой в непредсказуемых местах и на очень странных съемочных площадках.

Николай Маминов, фотограф:

Я беру человека, придумываю для него образ и кидаю его в реальность.

Когда мне исполнилось 8 лет, мне подарили мой первый фотоаппарат. Я ходил и все снимал. Я почему-то всегда подсознательно думал, что буду заниматься фотографией, но почему-то боялся. В какой-то момент друг меня затащил в студию «Краявід» и примерно с 90-го года я стал заниматься в кружке.

Коля Маминов — конструктор иных реальностей. В его работах вселенные переплетаются, представляя собой разрозненные куски пазлов, казалось бы, из разных мест. Однако все это объединено общей идеей. Интересно, как он это делает?

Николай Маминов:

Стеб. Стебаемся над всем, то есть трешевая подача. Лакированные туфли, которые идут по остаткам сгоревшего дома. Вот это наша эпоха.

Банальными пейзажами во времена, когда у каждого в кармане телефон с камерой, никого не удивишь.

Я публикую фотографии в интернете. Публикуя различные фотографии в различных жанрах, не имея в мировом масштабе имени фотографа, легко изучить то, что нравится людям. Я сделал вывод, что классическая фотография практически не востребована в чистом виде. Нужно мешать гламур и фэшн с трешем и китчем и примешивать туда гиппериализм.

Один из последних проектов Коли Маминова — съемки в метро. Это попытка в статичном кадре поймать движение, создать динамику, передать постоянный импульс неподвижному объекту. Происходящее вокруг не мешает процессу съемки: окружающий мир рассматривается исключительно как декорации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Маминов:

Почему гиппериализм? Потому что в жизни такого реально произойти не может. Я практически вообще не работаю в павильоне. Я работаю в открытом пространстве, в экстерьере. Реальная обстановка, без всяких декораций: дорога, вообще, что угодно, выхваченное из жизни.

Искусство глубоко иррационально. Я не соответствую вкусу публики, я соответствую только своему вкусу.