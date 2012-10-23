В Минске участники музейного реалити-экшена могут выиграть поездку в Вену

Новости Беларуси. Нестандартные музейные маршруты, поиск ответов на каверзные вопросы и участие в интересных реалити-экшнах ждет всех участников. Игровое путешествие выражается в поиске в экспозициях музеев ответов на вопросы путеводителей, которые получат участники.

Правильно ответившие на все вопросы и прошедшие все десять «лабиринтов» смогут претендовать на трехдневную поездку в Вену с посещением Музейного квартала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Чумаков, менеджер проекта «Музейные лабиринты»:

Вторая часть проекта – это целый комплекс интерактивных мероприятий, которые будут проходить на протяжении хода проекта почти во всех музеях. Это и костюмированные мероприятия, когда желающие могут себя почувствовать шляхтичем времен Великого княжества Литовского, так и жителем Минска времен Российской империи.

Это и более современные развлечения, например, мастер-класс по стрит-арту.