Семилетняя школьница из Великобритании сочинила оперу

Новости Великобритании. Британские СМИ прочат вундеркинду из Великобритании славу Моцарта. В начале этого года семилетняя школьница Альма Дойчер из графства Саррей представила на суд слушателей свою первую оперу - «Чистильщик снов».

Альма родилась в семье любителей музыки, но они не являются профессиональными исполнителями. Отец – лингвист по образованию, на любительском уровне играет на флейте. В два года малышка знала все ноты, в три - уже играла сонаты Генделя, в шесть лет - сочинила сонату для фортепьяно. В свои семь Альма неплохо владеет скрипкой и фортепиано.

«Моцарт в юбке», так негласно прозвали девочку журналисты, аргументировав тем, что юное дарование из графства Саррей повторяет судьбу Вольфганга Амадея Моцарта, написавшего первый концерт в четыре года.

По словам девочки, сочинять музыку специально у нее не получается, все произведения - результат импровизации. У Альмы есть собственный канал на Youtube, на котором любой желающий может познакомиться с её творчеством. Среди поклонников Альмы - знаменитый британский актёр и ценитель изящных искусств Стивен Фрай.



Альма Дойчер:

Я хочу, чтобы люди знали, как я играю. Хочу сочинять как Моцарт, играть на скрипке, как Перлман, а на фортепиано - как Баренбойм.

Несмотря на то, что вся Великобритания с восторгом следит за успехами Альмы, её отец в интервью The Daily Mail обратился к общественности с просьбой: не делать поспешных выводов, только время по достоинству сможет оценить талант дочери.