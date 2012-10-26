«Волшебная маска», сюжет которой автор Кристина Кашкан увидела во сне

Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация книги «Волшебная маска» Кристины Кашкан. Не всякая мечта разбивается о реальность, уверена автор. История писателя и ее героини как пособие для тех, кто не желает говорить «стоп» своему воображению.

Психолог по образованию, Кристина долгое время работала менеджером по продажам. Как скрипачу Джузеппе Тортини приснилась его соната, так и Кристина однажды увидела свой сон. Из него вышел рассказ, а потом и роман. Так появилась первая книга и воплотилась мечта обрести творческую профессию, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Кристина Кашкан, писатель:

Я 10 лет мечтала написать книгу. Долго не могла взяться за работу, думала, что не получится.

А вот героиня Марина из «Волшебной маски» грезила о другом. Случайность помогла ей поверить в себя и заняться любым делом – восточными танцами. Навеянные сюжетом африканские и восточные мотивы зазвучали и на презентации книги, куда, кстати, собралось немало людей. Удивительно, учитывая, что это дебют автора.

Те, кто уже успел прочесть книгу, говорят, что поставили роман на полке рядом с творениями Коэльо. Очень доступная, простая и последовательная инструкция, как реализовать себя, по крайней мере, вдохновляет.

Кристина Кашкан:

Все заключено в нас самих. Нам просто не хватает одной малости - веры в себя. На самом деле, нам не нужны какие-то супервещи, нам нужно поверить и сделать хотя бы маленький первый шажок.