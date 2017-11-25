С точностью до миллиметра: за оловянными солдатиками мастера исторической миниатюры из Жабинки охотятся коллекционеры всего мира

Русские адмиралы, а рядом скандинавские короли, пираты и варвары бок о бок с английскими полководцами – это скорее не полки, а настоящее историческое поле. На котором встречаются целые эпохи. Михаил Селов из олова отлил не одну армию – счет уже на тысячи. Причем, абсолютно всё – черты лица, мундиры и наряды – достоверны.

Многие из них уже вошли в престижные мировые коллекции.

Новости Беларуси. Оловянные солдатики или военное дело в миниатюре. Мастер из Жабинки создает из олова настоящие шедевры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Селов, мастер исторической миниатюры:

Если я вот работаю над Карлом Густавом Маннергеймом, то я просто поглощен им. Я читаю, смотрю различные фотографии, я изучаю мундиры того времени.

В подобном ремесле это большая редкость, но все этапы создания оловянного персонажа на плечах, а точнее в руках одного мастера. Учитель истории стал художником-скульптором, формовщиком и литейщиком. Расписывает готовые фигуры тоже самостоятельно. Михаил уверен, в этом деле мелочей не может быть.

Михаил Селов:

Когда ты работаешь вот с такой лупой и иголочкой, ты какие-то вещи делаешь между стуками сердца. Не замечаешь, как пот капает с головы, потому что такое напряжение. Ты останавливаешь дыхание и делаешь штришок.

И так иногда по 16 часов в день. Работа крайне тонкая и кропотливая, но стоит того. Ведь за историческими миниатюрами мастера из Жабинки охотятся коллекционеры со всего мира.

Пётр Бутрим, СТВ:

Самая маленькая историческая миниатюра всего 54 сантиметра. Вот, например, Александр Суворов. Сходство налицо. На груди даже награды размером меньше миллиметра. А вот на создание такого оловянного полководца уходит не меньше месяца.

Но это все дела земные. А ведь в планах у Михаила еще и космические. По шахматной доске вскоре зашагают оловянные звездные воины. Несколько оригинальных фигур уже на подходе.

Михаил Селов:

Здесь на эту фигуру идет несколько форм. Потому что тут оружие отдельно, шлем отдельно отливается, руки, подставка отдельно. На все эти детали есть формы.

Его дом уже своего рода музей оловянного солдатика. Создание же полноценного, одного из первых в мире, мастер не исключает.