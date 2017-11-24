Франко-немецкий квартет одного из лучших джазовых пианистов Франка Вёсте побывал в Минске: большое интервью СТВ

Блестящая импровизация, неутомимая энергия и безудержное вдохновение. Франко-немецкий квартет одного из лучших джазовых пианистов Франка Вёсте впервые побывал на Минской сцене в Национальном академическом театре им. Горького. «Утро. Студия хорошего настроения» пообщалась со знаменитыи европейскими музыкантами.

Утренние ритуалы

Стефан Галлан:

Как такового утреннего режима у меня нет, т к я много путешествую. Часто бывают ранние перелеты, мы можем очень рано просыпаться. И разные часовые пояса еще больше усложняют процесс выстраивания утреннего режима .

Франк Весте:

Как уже сказал Стефан, мы артисты, и у нас нет как таковой утренней традиции.. И у нас отсутствуют такие привычки, которые могут быть характерны для людей не творческих профессии. Но, пожалуй, со мной все согласятся, что утро должно начинаться с хорошего кофе.

Впечатления о Беларуси

Франк:

Мы первый раз в Беларуси. Нужно сказать, что во Франции очень мало информации о Беларуси. Мы мало что знаем о вашей стране, но мы очень приятно впечатлены приемом, который нам здесь оказали со стороны партнеров: Посольство Франции в Республике Беларусь в Минске и техническим персоналом в Театре Горького. Спасибо! Нас впечатлили широкие проспекты и дома, которые находятся в хорошем состоянии.

Жульен:

Иллюминация! Мы в восторге от ночного освещения города.

Знакомство с музыкой

Роман Пилон:

Моя первая встреча с музыкой произошла, когда родители мне подарили виниловые пластинки. Это была эпоха Пинк Флоид и они меня впечатлили.