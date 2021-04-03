С ним выбираются материалы и цвета. Кто придумывает костюмы в театре?

Новости Беларуси. Театральное искусство возникло за 500 лет до нашей эры. Это впечатляющие цифры. Спектакли ставились даже в годы войны: хотя в такое время, казалось бы, не до искусства. Когда появился кинематограф, некоторые прогнозировали: театр умрет. Но этого не произошло даже в эпоху интернета. Современные технологии, наоборот, пошли на пользу высокой культуре. Во время пандемии, например, многие постановки можно было смотреть онлайн, не выходя из дома. Хотя и зрители, и актеры, с которыми нам удалось пообщаться, признаются: очень соскучились по живым встречам. Все-таки в родных стенах зрительного зала совсем другая энергетика, рассказали в программе «Центральный регион». К слову о закулисье театра. Помимо актеров над каждой премьерой трудятся еще 45 человек: это режиссеры, звукооператоры, машинисты сцены, бутафоры, костюмеры и постижеры.

Татьяна Коляда, художник-декоратор Минского областного драматического театра:

Существует художник-постановщик, он приезжает с эскизами, со своими наработками. Но бывают изменения относительно материалов, пожеланий. Художник-постановщик приветствует, когда это будет лучше, чем он задумал, но ни в коем случае не хуже. Поэтому с ним как раз таки оговариваются материалы, из которых будут сделаны костюмы, с ним оговариваются размеры, пропорции, цветовое решение. А дальше уже вступаю я в работу и делаю относительно наших возможностей. Возможно, что-то меняется, но это все равно идет в процессе работы с художником-постановщиком. Вероника Сайко:

Какой самый сложный реквизит, с которым вам приходилось сталкиваться? Татьяна Коляда:

Динозавр.

Вероника Сайко:

Какой это был динозавр? Татьяна Коляда:

«Свинтус грандиозус» по Кондрату Крапиве. У нас был спектакль, мы делали динозавра. Он должен был быть полуобъемным, но чтобы зритель думал, что он объемный. Каждый новый рабочий день у художника-декоратора не похож на предыдущий. Постоянно приходится осваивать новые материалы. Татьяна Коляда:

Там внутри есть такая легкая конструкция, чтобы создавать объем. А все остальное – это декоративный изолон. Нарезается тонко, укладывается, фантазия включается. Все что хочешь, можешь делать из него. Перышки, цветочки, букли, ленточки. Все что угодно. Самое главное – чтобы были фантазия, желание, а там уже подстраиваешься.