Прямой эфир

С ним выбираются материалы и цвета. Кто придумывает костюмы в театре?

03 апреля 2021 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Театральное искусство возникло за 500 лет до нашей эры. Это впечатляющие цифры. Спектакли ставились даже в годы войны: хотя в такое время, казалось бы, не до искусства. Когда появился кинематограф, некоторые прогнозировали: театр умрет. Но этого не произошло даже в эпоху интернета. Современные технологии, наоборот, пошли на пользу высокой культуре. Во время пандемии, например, многие постановки можно было смотреть онлайн, не выходя из дома. Хотя и зрители, и актеры, с которыми нам удалось пообщаться, признаются: очень соскучились по живым встречам. Все-таки в родных стенах зрительного зала совсем другая энергетика, рассказали в программе «Центральный регион».

К слову о закулисье театра. Помимо актеров над каждой премьерой трудятся еще 45 человек: это режиссеры, звукооператоры, машинисты сцены, бутафоры, костюмеры и постижеры.

С ним выбираются материалы и цвета. Кто придумывает костюмы в театре?-1

Татьяна Коляда, художник-декоратор Минского областного драматического театра:
Существует художник-постановщик, он приезжает с эскизами, со своими наработками. Но бывают изменения относительно материалов, пожеланий. Художник-постановщик приветствует, когда это будет лучше, чем он задумал, но ни в коем случае не хуже. Поэтому с ним как раз таки оговариваются материалы, из которых будут сделаны костюмы, с ним оговариваются размеры, пропорции, цветовое решение. А дальше уже вступаю я в работу и делаю относительно наших возможностей. Возможно, что-то меняется, но это все равно идет в процессе работы с художником-постановщиком.

Вероника Сайко:
Какой самый сложный реквизит, с которым вам приходилось сталкиваться?

Татьяна Коляда:
Динозавр.

С ним выбираются материалы и цвета. Кто придумывает костюмы в театре?-4

Вероника Сайко:
Какой это был динозавр?

Татьяна Коляда:
«Свинтус грандиозус» по Кондрату Крапиве. У нас был спектакль, мы делали динозавра. Он должен был быть полуобъемным, но чтобы зритель думал, что он объемный.

Каждый новый рабочий день у художника-декоратора не похож на предыдущий. Постоянно приходится осваивать новые материалы.

Татьяна Коляда:
Там внутри есть такая легкая конструкция, чтобы создавать объем. А все остальное – это декоративный изолон. Нарезается тонко, укладывается, фантазия включается. Все что хочешь, можешь делать из него. Перышки, цветочки, букли, ленточки. Все что угодно. Самое главное – чтобы были фантазия, желание, а там уже подстраиваешься.

С ним выбираются материалы и цвета. Кто придумывает костюмы в театре?-7

Светлана Луцкая, художник-модельер Минского областного драматического театра:
Непосредственно художник, который занимается костюмами, дает мне эскизы. Я по этим эскизам делаю конструкцию, моделирую, крою и шью костюмы. Потом примерку проводим тоже вместе с художником, который делает эскизы, и заканчиваем постановку, одеваем актеров. Они выходят на сцену.

«Зрителя нужно воспитывать». Художественный руководитель о работе в театре и современной публике – подробности в материале.

# Театр # Культура # Татьяна Коляда # Светлана Луцкая # Вероника Сайко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Спектакли нужно постоянно репетировать». Узнали у актёров Вилейского народного театра, почему пьесы ставятся только несколько раз
02 апреля 2021 06:23

«Спектакли нужно постоянно репетировать». Узнали у актёров Вилейского народного театра, почему пьесы ставятся только несколько раз

«Вижу себя в этой роли». Как актёрам в театре подбирают персонажей?
01 апреля 2021 15:08

«Вижу себя в этой роли». Как актёрам в театре подбирают персонажей?

Карлсон будет с интерактивным пропеллером, а Малышу уже 14 лет. Известную детскую сказку покажут в Молодёжном театре эстрады
01 апреля 2021 11:21

Карлсон будет с интерактивным пропеллером, а Малышу уже 14 лет. Известную детскую сказку покажут в Молодёжном театре эстрады