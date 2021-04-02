«Спектакли нужно постоянно репетировать». Узнали у актёров Вилейского народного театра, почему пьесы ставятся только несколько раз

Новости Беларуси. Театральное искусство возникло за 500 лет до нашей эры. Это впечатляющие цифры. Спектакли ставились даже в годы войны: хотя в такое время, казалось бы, не до искусства. Когда появился кинематограф, некоторые прогнозировали: театр умрет. Но этого не произошло даже в эпоху интернета. Современные технологии, наоборот, пошли на пользу высокой культуре. Во время пандемии, например, многие постановки можно было смотреть онлайн, не выходя из дома. Хотя и зрители, и актеры, с которыми нам удалось пообщаться, признаются: очень соскучились по живым встречам. Все-таки в родных стенах зрительного зала совсем другая энергетика, рассказали в программе «Центральный регион». «Трибунал» должен был увидеть свет еще год назад. Не сложилось: вмешался коронавирус. Затем случилась еще одна большая трагедия для труппы: умер актер народного театра Сергей Гончар. Премьеру посвятили ему.

Вадим Широчин, режиссер Вилейского народного театра:

Ушел из жизни наш друг, актер театра, редактор районной газеты «Шлях перамогі» Сергей Гончар. Он с самого начала был с нами, он репетировал вместе с нами. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. В 39 лет он ушел из жизни. Вся труппа с общего согласия решила посвятить премьеру памяти Сергея Гончара. Пьесу «Трибунал» вилейские зрители смогут увидеть всего еще пару раз. После этого спектакль вряд ли будет ставиться. Александра Лопацкая, актриса и режиссер Вилейского народного театра:

У нас нет такого понятия, что мы поставили пьесу, а потом энное количество раз ее ставим. Потому что единственный вариант – это возить на гастроли. Мы поставим еще раз «Трибунал». Может быть, еще раз. «Зойкина квартира», наверное, трижды шла у нас. На данный момент у нас есть «Трибунал». Закончим с «Трибуналом», возьмемся за следующую пьесу. У нас нет такого понятия, что мы энное количество раз играем одно и то же. Вероника Сайко, корреспондент:

Это связано с тем, что не очень много зрителей в Вилейке?

Александра Лопацкая:

Это связано с очень большой загруженностью наших актеров, потому что репетировать новый спектакль и держать в материале предыдущий – это очень тяжело, это очень большой объем работы. Чтобы держать спектакль в репертуаре, нужно его постоянно репетировать. У нас нет такого количества времени. Вадим Широчин:

Не хочу открывать секреты, но у нас в проекте уже есть новый спектакль. Вероника Сайко:

А тема хотя бы примерно? Военная тематика?

Вадим Широчин:

Нет. Это будут 1920-1930 годы, это такая комедия. Скажем так, черная комедия. Раньше времени не хотелось бы заострять на этом внимание. Это как определенное суеверие. Вероника Сайко:

Кстати, а театральные суеверия есть у вас? Вадим Широчин:

Театральные суеверия во всех театрах есть. И в профессиональных, и в любительских. Допустим, если во время репетиции у актера выпала роль на пол из рук, то ее ни в коем случае нельзя поднимать, на нее надо сначала сесть, а уже потом поднять. Такие чисто актерские традиции, суеверия.