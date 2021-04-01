Карлсон будет с интерактивным пропеллером, а Малышу уже 14 лет. Известную детскую сказку покажут в Молодёжном театре эстрады

Иван Гоцманов, режиссер-постановщик Молодежного театра эстрады:

Карлсон будет с интерактивным пропеллером. Фрекен Бок с загадкой у нас. Тот самый Карлсон и Малыш. В Молодежном театре эстрады – долгожданная премьера. Уже сегодня зрители смогут совершить веселую прогулку по стокгольмским крышам и узнают, как поживает та самая шведская семейка из популярной сказки. Какие новые спектакли появятся в Молодежном театре эстрады, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Иван Клещенко, главный режиссер Молодежного театра эстрады:

В этом году мы еще взяли уклон на детскую историю, мы решили обновить наши детские сказки. И художественный руководитель нашего театра Владислава Игоревна Артюковская ставит сейчас две сказки. Одна – это история, которую помнит каждый с детства, – «Тот самый Карлсон и Малыш» и вторая история – ее фантазия на отношения между кошками и собаками, которая называется «Котовасия и песостория».

Интерактив и позитив. В XXI веке спектакли можно не только смотреть, но и участвовать в них. Вместе с тем в театре постарались передать атмосферу любимого всеми мультфильма. Здесь уверяют: герои остались те же, разве что подросли и возмужали. Иван Гоцманов:

Самое главное – это персонажи, которые появятся в сказке. Они все узнаваемые персонажи из наших фильмов – Фрекен Бок, Карлсон, Малыш, родители. Все будут праздновать его 14-летие. Малыш чуть-чуть подрос, но Карлсон не забывает и возвращается к ним. Карлсон подружился с Фрекен Бок и родителями, здесь на сцене у нас воплотится новая история.

Чтобы сыграть 14-летнего Малыша, 22-летнему Ивану пришлось вспомнить детство. Кроме того, актер и режиссер-постановщик с десяток раз пересмотрел приключения знаменитой парочки. И все для того, чтобы достоверно перевоплотиться в подросшего героя Астрид Линдгрен. К слову, есть в спектакле еще один занятный персонаж.

Владимир Воронков, актер Молодежного театра эстрады:

Для меня олицетворением остался наш знаменитый мультфильм, где играла Раневская. И вот когда мы в антрепризе один раз сыграли на большой зал, очень было удачно, и подходят относительно молодые люди (им уже чуть за 30), мама с папой, у которых есть маленькие дети, и они говорят: «Нам очень понравился спектакль, особенно Фрекен Бок. Вы не скажите, как фамилия актрисы?» Влада пошутила и сказала: «Фаина Раневская». – «Нам очень понравилось! Передайте Раневской, что она очень хорошо сыграла». Я говорю: «Вот, раз мы задали задачу, значит мы ставим перед собой цель».

Так что к образу сумасбродной леди Владимиру Воронкову не привыкать. Актер более 20 лет работал в Театре юмора «Христофор», где его основное амплуа было – женское.

От советских мультфильмов – к кино. Готовит театр яркую программу не только для ребят, но и для их родителей. Раскрыть «Формулу любви», поучаствовать в «Марафоне желаний» и слетать на девичник в Грецию – этой весной возможно и не такое. Иван Клещенко:

Есть интересный проект, необычный, не для нашего зрителя, не вообще для зрителя в Минске, в Беларуси. К примеру, у нас есть такой «late night show» в театральном формате. Все привыкли по телевизору смотреть «Вечернего Урганта», американские какие-то «late night show». Мы решили в сценическом формате точно так же взять двух ведущих, которые приглашают к себе различных гостей, но при этом это у нас музыкально – с песнями, с танцами. Этот проект называется «Гараж».