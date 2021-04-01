«Вижу себя в этой роли». Как актёрам в театре подбирают персонажей?

Новости Беларуси. Театральное искусство возникло за 500 лет до нашей эры. Это впечатляющие цифры. Спектакли ставились даже в годы войны: хотя в такое время, казалось бы, не до искусства. Когда появился кинематограф, некоторые прогнозировали: театр умрет. Но этого не произошло даже в эпоху интернета. Современные технологии, наоборот, пошли на пользу высокой культуре. Во время пандемии, например, многие постановки можно было смотреть онлайн, не выходя из дома. Хотя и зрители, и актеры, с которыми нам удалось пообщаться, признаются: очень соскучились по живым встречам. Все-таки в родных стенах зрительного зала совсем другая энергетика, рассказали в программе «Центральный регион». «Трибунал» – спектакль непростой. Несмотря на то, что вокруг война, герои находят место для шуток. Главное действующее лицо (Терентий Колобок) отец 12 детей, многие из которых на фронте. Немцы назначают его старостой деревни. По заданию партизан Колобок на это соглашается. Мастерски ведет двойную игру и обманывает захватчиков. О том, что он «засланный казачок», Терентий Колобок не признается даже жене Полине. Результат – семья пытается его утопить, а сын подрывает себя вместе с комендатурой.

Вадим Широчин, режиссер Вилейского народного театра:

Мы хотели во всех красках показать именно патриотизм белорусского народа не по средствам каких-то батальных сцен, каких-то героических, а конфликта в одной крестьянской семье. Показать патриотизм людей, оказавшихся в оккупации. Как они простые, обыкновенные сельские люди борются с фашизмом. Зритель воспринял замечательно. Многие даже рассказывали, что выходили со слезами на глазах, плакали, но хвалили очень. Очень хорошие, теплые отзывы. Нам, безусловно, очень приятно.

Александра Лопацкая, актриса и режиссер Вилейского народного театра:

Роль очень сложная на самом деле, она вся построена на контрасте. Из смеха я перехожу в крик, в слезы, в истерику, потому что я просто живу эту Полину. Мне ее подарил Вадим Анатольевич. Он сказал, что это моя роль. Выкрутиться не получалось, да и сильно не хотелось, честно. Потому что я неплохо знаю Макаенка, неплохо знаю эту пьесу. Я видела себя в этой роли. Если Вадима Анатольевича мы уговорили играть Сережку, потому что он кричал: «Это не мой типаж», то я себя в Полине видела. Это действительно моя героиня, я ее очень люблю. Вероника Сайко, корреспондент:

Актерам обязательно слово в слово учить текст или можно где-то переставлять слова? Александра Лопацкая:

Это зависит от режиссера. Вадим Анатольевич сказал, что не диктатор. Он действительно демократ у нас в этом отношении. Он не требует дословного изложения роли, но скорее мы делаем ставку на трактовку, на характер, на обстоятельства, на то событие, которое мы обыгрываем. А обыграть его можно и своими словами. К слову, у постановки сразу три режиссера. Они же и исполнители главных ролей. Самый молодой постановщик (Кирилл Черник) сыграл сына Терентия Колобка. Это не первая роль начинающего актера, был даже кинематографический опыт.

Кирилл Черник, актер и режиссер Вилейского народного театра:

Для меня это уже третий спектакль. Сначала было «Обыкновенное чудо», потом мы играли «Зойкину квартиру», сейчас – «Трибунал» Макаенка. Вероника Сайко:

Какой самый любимый спектакль? Кирилл Черник:

Они все любимые, потому что каждая роль своеобразна, интересна. Мне кажется, каждому актеру хочется ее полюбить. Я люблю все эти роли, поэтому сказать, какая любимая, я не могу. Каждая чем-то дорога, чем-то интересна, из каждой роли могу сделать какие-то выводы для себя, приобрести опыт какой-то. Вероника Сайко:

Каких героев вам чаще всего дают на примере этих трех ролей? Это злодеи или кто-то добрый, хороший, позитивный? Кирилл Черник:

Если брать из трех спектаклей, то пока дают более позитивные роли. Все-таки я парень более добродушный, улыбчивый. Злые роли пока мне не даются.

Вероника Сайко:

На улице узнают вилейские зрители? Кирилл Черник:

Да, иногда бывает такое. Это скорее люди, которые до этого меня знали. Я для них открылся в каком-то новом ключе, в новой роли. Они говорят: «Мы не ожидали, так интересно». Даже то, что касается того же «Трибунала», они говорят: «Такая у тебя роль глубокая. В конце выходишь в белом, погибаешь, мы не ожидали. Такие эмоции ты подарил. Ходили даже в профессиональный театр смотреть на Макаенка, мы сравниваем, у вас даже больше понравилось».хочется попробовать себя в каких-то больших ролях. Может, даже в полноценном кино, с профессионалами на профессиональной сцене. Вероника Сайко:

Театр или кино? Что бы вы выбрали?