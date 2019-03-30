На его кадрах застыли кумиры эпохи. Легендарные работы фотографа Петра Шумова привезли в Гродно

Новости Беларуси. Из Парижа в Гродно. Уникальные работы известного французского фотографа Петра Шумова привезли на малую родину автора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка проходит в гродненском Новом замке. Чёрно-белые снимки датируются прошлым столетием. На них застыли в сиюминутном кадре кумиры эпохи: от деятелей культуры до политиков и духовенства. Привезти наследие мастера на два месяца на родину удалось благодаря частной инициативе гродненского фотографа Александра Лосминского, который отправил письмо в Посольства Беларуси во Франции и получил поддержку.

Александр Лосминский, директор народного фотоклуба «Гродно»:

Французы очень дорожат и высоко ценят творчество нашего земляка, которого у нас здесь никто не знал, и даже не догадывался, что у нас есть человек, которым мы можем гордится, человек с мировым именем.

Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

У нашай дзяржавы ёсць палітыка вяртання гісторыка-культурных каштоўнасцяў у РБ. І некалькі год таму назад Прызідэнт даў даручэнне нашым пасольствам, паслам заняцца, актывізаваць гэтую дзейнасць. І так атрымалася, што шэраг матэрыялаў, звязаных з асобай, якая нарадзілася ў Гродна Петрам Шумавым, знаходзіліся ў Францыі, у адным з фондаў французкіх, і мы палічылі сваім абавязкам вярнуць іх, літаральна, у некатарым сэнсе можа ўскосна, вярнуць іх на гродзенскую зямлю.

Это не единственный белорусско-французский проект в области культуры. Ранее в доме-музее Ваньковичей в Минске появилась редкая копия портрета пианистки Марии Шимановской, тещи Адама Мицкевича.