Кино на языке оригинала. В Минске началась неделя бесплатных китайских фильмов

Новости Беларуси. Неделя китайского кино в Минске. Большинство фильмов программы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьерную ленту «Охотники за головами» покажут 15 января с переводом. Все сеансы – бесплатные. Билеты можно получить в кассах кинотеатра «Центральный» за час до начала просмотра.

Фестиваль организован при участии института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета.