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Кино на языке оригинала. В Минске началась неделя бесплатных китайских фильмов

15 января 2018 11:01
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Новости Беларуси. Неделя китайского кино в Минске. Большинство фильмов программы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кино на языке оригинала. В Минске началась неделя бесплатных китайских фильмов-1

Кино на языке оригинала. В Минске началась неделя бесплатных китайских фильмов-3

Премьерную ленту «Охотники за головами» покажут 15 января с переводом. Все сеансы – бесплатные. Билеты можно получить в кассах кинотеатра «Центральный» за час до начала просмотра.

Фестиваль организован при участии института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета.

# Культура # Фотофакт # Культура

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