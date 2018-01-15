Гобелен, сделанный по заказу короля Людовика XIII, презентовали 15 января в Минске: фотофакт

Новости Беларуси. В Национальный художественный его привезли из Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот шедевр сделан еще в XVII веке. Библейская история выткана на ковре, который весь год будет украшать стены музея. В нашей стране любителям искусства этот экспонат показали впервые. По легенде, он был сделан по заказу короля Людовика XIII для украшения дворцового интерьера в Лувре.

Евгений Хмельницкий, коллекционер:

Приобретался он совместно с моим товарищем наверное лет 12 назад. Он уже был на экспозициях в России, сейчас мы решили, что будет украшать коллекцию.

Сергей Вечер, заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь:

Традыцыйный біблейскі сюжэт – Самсон на піру з філісцімлянамі. Ёсць вядомы аўтар. Вядома, што гэты аўтар рабіў цыкл шпалер такой прыкладна тэматыкі, іх было шэсць. Пяць знаходзяцца ў Луўры, у некаторых дыппрадстаўніцтвах Францыі.