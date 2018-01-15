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Гобелен, сделанный по заказу короля Людовика XIII, презентовали 15 января в Минске: фотофакт

15 января 2018 19:37
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Новости Беларуси. В Национальный художественный его привезли из Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот шедевр сделан еще в XVII веке. Библейская история выткана на ковре, который весь год будет украшать стены музея. В нашей стране любителям искусства этот экспонат показали впервые. По легенде, он был сделан по заказу короля Людовика XIII для украшения дворцового интерьера в Лувре.

Гобелен, сделанный по заказу короля Людовика XIII, презентовали 15 января в Минске: фотофакт-1

Евгений Хмельницкий, коллекционер:
Приобретался он совместно с моим товарищем наверное лет 12 назад. Он уже был на экспозициях в России, сейчас мы решили, что будет украшать коллекцию.

Гобелен, сделанный по заказу короля Людовика XIII, презентовали 15 января в Минске: фотофакт-4

Сергей Вечер, заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь:
Традыцыйный біблейскі сюжэт – Самсон на піру з філісцімлянамі. Ёсць вядомы аўтар. Вядома, што гэты аўтар рабіў цыкл шпалер такой прыкладна тэматыкі, іх было шэсць. Пяць знаходзяцца ў Луўры, у некаторых дыппрадстаўніцтвах Францыі.

Гобелен, сделанный по заказу короля Людовика XIII, презентовали 15 января в Минске: фотофакт-7

Также Национальному художественному музею передали еще один эксклюзивный экспонат – свадебный сундук для приданного невесты. Ему более 300 лет. Планируется, что этот артефакт украсит экспозицию западноевропейского искусства.

# Культура # История # Выставки в Минске # Сергей Вечер # Фотофакт # Евгений Хмельницкий

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