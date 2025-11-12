Международный фестиваль современной хореографии в Витебске – чем удивят на 36-м IFMC

О значении и особенностях этого культурного уникального события и о его программе узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Марина Романовская, заместитель генерального директора по специальным проектам центра культуры «Витебск», директор фестиваля, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь.

Марина Романовская, заместитель генерального директора по специальным проектам центра культуры «Витебск», директор фестиваля IFMC, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь: Программа фестиваля складывается из афишной программы фестиваля, то есть пять дней он длится как публичный и проходит на четырех площадках. Основная площадка – это концертный зал «Витебск», большой зал, малая сцена концертного зала «Витебск», Белорусский государственный молодежный театр в Минске и Витебская областная сцена в Витебской областной филармонии.

Марина Романовская:

Образовательная программа есть всегда. В этот раз будет 10 классов – каждый день по два. Дальше будет лекция «Как понимать современный танец». Приглашаем всех желающих. Я думаю, что это будет иметь отклик, тем более это почитает очень образованный человек, который закончил университет в Сорбонне.

Афишную программу формируем за год, мы никогда не можем заранее посмотреть, потому что стараемся пригласить премьерные работы. Открытие будет таковым. Это будет 26 ноября, Москва, «Новая опера», они представят три работы – «Танго», «Ундина» и версия «Болеро» Равеля. Сценография будет на экране, она еще и на тему Малевича.