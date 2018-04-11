С 19 по 22 апреля в Будапеште пройдут Дни Минска

Новости Беларуси. Есть что предложить. Столичные предприятия готовятся к масштабному мероприятию в Венгрии. С 19 по 22 апреля в Будапеште пройдут дни белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оба города намерены наращивать товарооборот. Он уже увеличился на 11 % и составил свыше 43 миллионов долларов. Больше всего на экспорт в Будапешт уходит нашей молочной и рыбной продукции. Особым спросом пользуются тракторы и косметика. Сейчас у нас десяток предприятий, которые экспортируют товары в венгерскую столицу. Для деловых переговоров организуют бизнес-форум. Во время Дней Минска коллеги обменяются опытом в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры, туризме и культуре. Не исключено, что в будущем отечественные электробусы также поедут по улицам Будапешта.