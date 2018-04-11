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С 19 по 22 апреля в Будапеште пройдут Дни Минска

11 апреля 2018 19:26
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Новости Беларуси. Есть что предложить. Столичные предприятия готовятся к масштабному мероприятию в Венгрии. С 19 по 22 апреля в Будапеште пройдут дни белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 19 по 22 апреля в Будапеште пройдут Дни Минска-1

Оба города намерены наращивать товарооборот. Он уже увеличился на 11 % и составил свыше 43 миллионов долларов. Больше всего на экспорт в Будапешт уходит нашей молочной и рыбной продукции. Особым спросом пользуются тракторы и косметика. Сейчас у нас десяток предприятий, которые экспортируют товары в венгерскую столицу. Для деловых переговоров организуют бизнес-форум. Во время Дней Минска коллеги обменяются опытом в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры, туризме и культуре. Не исключено, что в будущем отечественные электробусы также поедут по улицам Будапешта.

С 19 по 22 апреля в Будапеште пройдут Дни Минска-3


Аналогичные дни Минска пройдут в 2018 году и в Санкт-Петербурге. Мероприятия в северной столице России намечены на сентябрь. Тогда же Минск и Питер планируют подписать программу сотрудничества на ближайшие несколько лет.

# Культура # Фотофакт # Беларусь-Венгрия

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