Директор Несвижского замка: «Мне иногда кажется, что мы ничего не знаем об истории Беларуси, Радзивиллов»

Новости Беларуси. Сергей Климов, директор ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», в программе «Большой завтрак».

«Просто, как портал в другое измерение. Старые люди водили по кладбищу»

Ирина Ромбальская, ведущая:

Ваше личное отношение к Пасхе? Может быть, есть какие-то воспоминания из детства?

Сергей Климов, директор ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Наверное, это очень яркие воспоминания детства. Они не связаны с какой-либо церковью. Это – глубинка, Могилёвская область, старый погост, старые могилы. И два раза в год – на Пасху и Радуницу – собирались родственники и знакомые. Было что-то такое волнующее, я бы сказал, мистическое. Но оно, наверное, не было религиозным чувством. Просто, как портал в другое измерение, в другой мир. Но это были очень яркие впечатления.

Ирина Ромбальская:

То есть, семейная традиция собираться всем вместе была именно на Пасху.

Сергей Климов:

Да. Более того, люди общались, они друг друга, может быть, не видели целый год. Старые люди водили по кладбищу, я был маленьким мальчиком, рассказывали какие-то истории – кто похоронен. Это, как связь времён.

О малой родине. «Быховщина. Там леса, патриархальная жизнь, прямые, очень сильные люди»

Ирина Ромбальская:

Кстати, сейчас Год малой родины. Да? Было бы интересно узнать больше о Вашей малой родине.

Сергей Климов:

Моя малая родина – Могилёв. Но мои родственники были из Шкловского и Быховского районов. Как раз, Быховский район – туда я ездил на родину отца.

Ирина Ромбальская:

А какие-то типичные черты есть, присущие именно Вашей малой родине? Что Вам помогает сегодня вести свою деятельность?

Сергей Климов:

Если говорить о малой родине моих предков, то это – Быховщина. Там леса, какая-то такая патриархальная жизнь, свой уклад, прямые, очень сильные люди. Принадлежность моя к этому клану, наверное, мне помогает в жизни.

Ирина Ромбальская:

Кстати, Ваш музей не остался в стороне от православной Пасхи. Расскажите о мероприятиях, которые посвящены именно этому дню.

О выставках. «Сотрудники сами креативят. Даже помимо директора это происходит»

Сергей Климов:

У нас небольшая выставка в ратуше. Ведь Несвижский заповедник – это 17 объектов. Из них три – экспозиционных, остальные – технические. В одном из главных объектов – Несвижской ратуше – у нас развернута небольшая выставка «Пасхальные мотивы». Мы показываем культуру пасхальную, иконы, рассказываем о традиции.

Ирина Ромбальская:

Как она собиралась?

Сергей Климов:

На самом деле, у нас идёт много выставок – порядка 40 в год. Несколько выставок идёт в замке, что-то в ратуше, что-то в информационно-кассовом центре. И две выставки у нас постоянно ездят по Беларуси, бесплатные. Мы просто рекламируем наш музей, историю Радзивиллов. Что касается пасхальной выставки – у нас есть большие фонды, и сотрудники сами креативят. Они приходят с идеями, каким-то событием. Даже помимо директора это происходит. Меня только пригласили.

Ирина Ромбальская:

Чем Пасха в Несвижском замке будет отличаться?

Сергей Климов:

Они ничем отличаться не будет. У нас есть внутри замка часовня, освящённая по католическому обряду. Там проходят иногда богослужения, венчания могут проходить. Но мы – светское учреждение, мы не проводим таких мероприятий.

«Однажды обратился молодой человек, который захотел сделать предложение своей девушке в башне Несвижского замка»

Ирина Ромбальская:

А венчание? Каждый ли человек может обвенчаться в замке? Не все, наверное, знают о такой возможности.

Сергей Климов:

Да. Возможности замка, на самом деле, безграничны. Однажды обратился молодой человек, который захотел сделать предложение своей девушке в башне Несвижского замка. Он пришёл к нам, и мы организовали это всё.

Ирина Ромбальская:

Если дифференцировать Ваших посетителей, кого больше: иностранцев или белорусов? Я, честно признаюсь, хотела поехать прошлым летом с дочкой в Несвиж, даже переночевать, прочувствовать эту атмосферу – не было мест в гостинице!

«Посетители, в основном – белорусы. На втором месте – россияне. И на третьем – китайцы»

Сергей Климов:

Сейчас мы открыли агроусадьбу. У нас очень хорошая агроусадьба на краю парка. А посетители, в основном, конечно же, – белорусы. Столько иностранцев к нам не приезжает. На втором месте – россияне. И на третьем – китайцы.

Ирина Ромбальская:

Китайцы, россияне, белорусы. Да?

Сергей Климов:

Ездят и литовцы, и поляки, немножко меньше украинцев, и меньше людей из Центральной Европы. Но вот тот безвизовый режим на 5 дней – он очень показательный. Для нас – примерно на 35% больше иностранцев.

Ирина Ромбальская:

А, если будет увеличение до 10 дней, прогнозируете ещё больше тогда?

Сергей Климов:

Да, безусловно. Люди едут: нас знают и в Европе, в России. Два года назад мы стали лучшей площадкой Европы. Нам вручали такую награду Евросоюза «Europa Nostra» за профессионализм.

«Эльжбета Томашевска-Радзивилл эти интерьеры не принимает, потому что при ней замок был значительно разорён»

Ирина Ромбальская:

Вы говорите, что сами потомки Радзивиллов чувствуют себя, как дома. Насколько интерьеры соответствуют тем самым, которые были в те времена.

Сергей Климов:

Судя по фотографиям, у Радзивиллов интерьеры менялись не раз. Для них это был просто дом, появлялись новые владельцы или новые идеи. И они перестраивали. Так, один зал мог менять назначение. Последние представители рода, которые бывали, скажем, Эльжбета Томашевска-Радзивилл – она эти интерьеры не принимает, потому что при ней замок был значительно разорён, при её отце, до войны.

Ирина Ромбальская:

То есть, ей даже кажется, что он слишком хорош?

Сергей Климов:

Да. Она сказала: «Мы жили, как простые люди». Но это не совсем так. Это её воспоминание. Но, когда принималась концепция реставрации, не было смысла восстанавливать просто белые стены. Замок восстановили на период его лучшего, наибольшего развития – это середина XVIII века.

«Лувр очень затоптан. Там не успевают убрать. И всюду стоят таблички: «Осторожно, карманники»

Ирина Ромбальская:

Я, честно признаваясь, побывав в Версальском дворце, могу сказать, что Несвиж не то, что не хуже, а, во многом, даже круче!

Сергей Климов:

Он круче во многом. Я был во многих замках. Дело в том, что столько не уделяется средств государством, той же Французской Республикой. Если посмотреть тот же Лувр, он очень затоптан. Там не успевают убрать. И всюду стоят таблички: «Осторожно, карманники».

Ирина Ромбальская:

Да, атмосферы волшебной, на самом деле, там нет.

Сергей Климов:

В Несвиже летом, наверное, тоже атмосферу трудно уловить, когда огромные толпы туристов. И это говорит о востребованности этого объекта. Но зимой-весной туристов нет, сейчас приезжайте – и это, как бы, Ваш замок.

«У нас появилась ночная экскурсия. Она театрализована. Один из известных драматургов написал сценографию»

Ирина Ромбальская:

И, тем не менее, в той же Франции это – огромный маркетинг, направленный, как раз-таки, на посещаемость, на узнаваемость этих музеев. А что делаете Вы нового и креативного, чтобы заманить туриста? Может быть, для детей какие-то специальные мероприятия?

Сергей Климов:

Да, у нас очень много программ. И мы не придумывали велосипед. Мне и команде Несвижского замка удалось побывать в 15 странах. Мы изучили лучший опыт управления в Великобритании, в Италии, во Франции, в Германии, в Австрии. Взяли всё лучшее для нас. Очень много программ идут в сезон. Самая знаменитая программа – это «Вечера Оперного театра». Мы уже 7 лет проводили. И в этом году 22 июня у нас начинается, на три дня. У нас появилась новая услуга – ночная экскурсия. Она театрализована. Один из известных драматургов написал сценографию на это. У нас есть детский образовательный центр, детское кафе в ратуше. У нас очень много программ, и они все есть на нашем сайте.

«Приходится даже мне обходить по улице, потому что по коридорам замка невозможно летом пройти»

Ирина Ромбальская:

Давайте чуть подробнее о социальном портрете того самого посетителя: на что Вы ориентируетесь? Может быть, на отзывы оставленные, или проводите какое-то исследование? Даже по гендерному разделению: кто больше восхищается – мужчины или женщины?

Сергей Климов:

Очень трудно дать оценку. Поскольку замок – он достаточно камерный. И, когда проходят группы, приходится даже мне обходить по улице, потому что по коридорам замка невозможно летом пройти из одной части во вторую. Но я скажу, что лучший отзыв – это то, что люди приезжают по несколько раз. Есть такие отзывы: «Поедем в Несвиж! Там классно!». Люди бывают, сарафанное радио работает. И, в итоге, люди голосуют своими деньгами. Ну, а иностранцы… Я скажу, что наши литовские, польские коллеги, мои коллеги-музейщики приезжали, директора крупнейших музеев Польши были в шоке, что в Беларуси есть такой объект. И по-хорошему завидовали. Более того, когда с ответным визитом приезжал сюда князь Витгенштейн… Это близкие родственники Радзивиллов. Он мне вручал в Мадриде эту статуэтку «Europa Nostra», он – один из еврокомиссаров по культуре, и мы его пригласили приехать в Несвиж. Они прилетели в Минск, мы их провезли по ночному Минску. И, когда они приехали в Несвиж, там была специально для них, не скрываю, иллюминация, они вышли и начали аплодировать. То есть, они были в восторге. Итальянские Радзивиллы – это семья последнего ордината, владельца замка Леона Радзивилла, его внучка Диана Карабба с семьей приезжает каждый год. Они в восторге от замка, в восторге от Беларуси.

О потомках Радзивиллов. «Они знают подробнейшие вещи, которые происходили в Несвиже, даже ни разу не побывав там»

Ирина Ромбальская:

Наверное, тут тоже какого-то рода бартер есть: они Вам рассказывают что-то, чего Вы не знали?

Сергей Климов:

Да, мне, как историку, иногда кажется, что мы ничего не знаем об истории Беларуси, об истории Радзивиллов. Потому что там не то, что семейная легенда. Они знают подробнейшие вещи, которые происходили в Несвиже, даже ни разу не побывав там. То есть, это передаётся в семье, у них очень много документов, фотографий, и каждую поездку все Радзивиллы привозят нам. Очень много подарили – и Матей Радзивилл, такой представитель польской семьи. И Диана, и Фердинанд Карабба тоже привозят. Они даже к одному из визитов в Несвиж сделали целую книгу. Это – не исследование, это – альбомы, фотографии, которые у них сохранились.