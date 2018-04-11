Рамеснік з Стаўбцоў пляце кошыкі з сасновай дранкі. Паказваем, як ствараюцца шэдэўры

Калi трапiць у рукi натхнёнай асобы, стане вазай цi звычайным кошыкам на вясковым падворку: з сасновай дранкі можна стварыць усё, што заўгодна, было б крыху фантазii i жадання, бо гэты матэрыял дадзены самой маці-прыродай.
Калi трапiць у рукi натхнёнай асобы, стане вазай цi звычайным кошыкам на вясковым падворку: з сасновай дранкі можна стварыць усё, што заўгодна, было б крыху фантазii i жадання, бо гэты матэрыял дадзены самой маці-прыродай.
Навукоўцамi даўно адкрыта, што пляценне – адно з самых старажытных заняткаў чалавека, яно ранейшае нават за ганчарства.
На Стаўбцоўшчыну прыйшло з далёкай Італіі, дзякуючы аднаму салдату, які пераняў замежную практыку пляцення кошыкаў і прывёз гэты сакрэт на радзіму. Але старанна хаваў сваю тайну.
Аліна Халявінская, рамеснік, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці:
Быў у іх пастушок, залез пад ложак пастушок і паглядзеў, як ён робіць гэтую карзінку, некалькі вечароў прабыў пад гэтым ложкам, і вось пасля пачалася навука, сам пака навучыўся.
Яе залатыя рукі сплялі тысячы кошыкаў, звяркоў і кветак. Аліна Антонаўна Халявінская – заслужаны майстар са Стоўбцаў, якая працягвае самабытнае, менавіта стаўбцоўскае пляценне з сасновай дранкі. 24 гады працавала выкладчыкам народнай творчасці ў мясцовай школе.
Вяла гурткі, народныя студыі, працавала ў этнакласе.
Імкнулася прывіць дзецям любоў да Айчыны, гісторыі і культуры роднага краю.
Аліна Халявінская:
Спачатку я займалася ікебанамі, пасля саломкай, пляла паясы, вышывала і брала, як бы сказаць, ад жыцця тое, што падуладна маім рукам. І вось падумала, што патрэбна нам займацца карзінкамі. Ну і плацем карзінкі вось ужо гадоў 10 напэўна.
Як стварюцца кошыкі з сасновай дранкі? Даведаецеся, паглядзеўшы відэаматэрыял.